Prema kineskom horoskopu 5 znakova privlače ogromnu sreću i obilje 10. avgusta, neće verovati šta ih je snašlo

Nedelja, 10. avgusta 2025. godine je Dan ravnoteže pod Metalnom Svinjom tokom meseca Drvenog Majmuna u godini Drvene Zmije.

Prema kineskoj astrologiji, Dani ravnoteže donose harmoniju tamo gde su stvari bile neujednačene, pomažući da se ono što je bilo previše ili nedovoljno vrati u ravnotežu. Sa velikodušnom prirodom Svinje koja se susreće sa jasnoćom Metalnog elementa, fokus je na lakoj razmeni, međusobnoj velikodušnosti i emocionalnim, kao i materijalnim dobicima.

Obilje se pojavljuje na načine koji se osećaju lako, poput prave prilike koja pada na svoje mesto i pravog trenutka koji se odvija bez mnogo muke.

1. Svinja

Sa nedeljom kojom vlada vaš životinjski znak, nalazite se u idealnom položaju i za davanje i za primanje. Razgovor bi mogao da se pretvori u ponudu, ili bi ležerno druženje moglo da pokrene ideju koja vam koristi finansijski ili emocionalno.

Sreća 10. avgusta je u prirodnom toku i nije ništa za šta morate da se trudite. Možda ćete dobiti poklon ili pozivnicu koja vas stavlja tačno tamo gde treba da budete. Ravnoteža je u saznanju da ne uzimate više nego što dajete i da međusobno poštovanje održava sreću u cirkulaciji.

2. Zec

Energija nedeljnog dana ravnoteže vraća vam osećaj lakoće nakon nedavnog perioda previše razmišljanja. Veza može delovati lakše, finansijska stvar lakše upravljiva, ili lični plan odjednom moguć.

Vaša sreća dolazi kroz blaga prilagođavanja poput nekoga ko nudi da podeli troškove, računa koji je niži od očekivanog ili prijatelja koji uskače da pomogne. Uticaj Svinje 10. avgusta održava interakcije toplim i iskrenim, tako da se obilje oseća lično, a ne transakciono.

3. Koza

Prirodno ste usklađeni sa nedeljnom vibracijom usmerenom na harmoniju. 10. avgust bi mogao doneti emocionalno pomirenje, pravedan kompromis ili zajedničku odluku koja vam koristi na načine koje niste očekivali.

Finansijski, ravnoteža se pokazuje kroz ravnomernu razmenu, možda zamenom nečega što vam više nije potrebno za nešto što ste želeli ili pronalaženjem rešenja koje vam štedi novac, a istovremeno vam pruža više uživanja. Energija Metalne Svinje osigurava da se razmena oseća i pravedno i duboko zadovoljavajuće.

4. Tigar

Nedelja vam daje priliku da se resetujete bez gubitka zamaha. Plan sa drugima bi se mogao promeniti na način koji vam je udobniji ili neko može dati velikodušnu ponudu koja će vam osloboditi vreme ili resurse.

Vaše izobilje 10. avgusta dolazi od ljudi koji istupaju napred nudeći da budu domaćini, pokriju troškove ili podele nešto vredno sa vama. Ravnoteža je u saznanju da ćete uzvratiti na svoj način kada dođe vreme, čineći vaše najvažnije veze jačim nego ikad.

5. Pacov

Nedeljna energija vođena harmonijom ublažava nedavne probleme u vašem rasporedu, finansijama ili odnosima. Uplata bi mogla doći tačno kada je potrebno ili bi konačno mogao biti postignut dogovor pod uslovima koji odgovaraju svima zainteresovanim.

Postoji i sreća u zajedničkom uživanju. Možda ćete doživeti obrok, izlet ili mali luksuz gde vas neko časti, a da ništa ne očekuje zauzvrat. Velikodušni duh Svinje čini da se ovi trenuci osećaju bogatim emocionalno koliko i materijalno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com