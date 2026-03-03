Prema rečima astrologa, 4 znaka polažu finalni test Univerzuma, ako ga polože stiže im trajno izobilje

Kada Jarac, Vaga, Ovan i Rak shvate kojim putem ih Univerzum vodi, dugotrajno izobilje je njihovo. Mogu lako da polože finalnu proveru.

Četiri horoskopska znaka imaće još jedan, poslednji test od univerzuma pre nego što konačno stigne trajno izobilje. Saturn, planeta discipline i odgovornosti, nalazi se u Ovnu do 2028. godine, testirajući odlučnost ovih astroloških znakova. Prema rečima astrologa, ako shvate šta traži Univerzum doživeće dugotrajno izobilje.

Možda to može zvučati pomalo zastrašujuće, ali pokušajte da ne paničite. Kao što je astrolog Evan Natanijel Grim objasnio, „Saturn nije kazna“.

Umesto toga, prema rečima astrologa: „Više nam daje prolaz ka višem položaju liderstva, priznanja i značaja ako pokažemo da možemo ostati laserski fokusirani na misiju, bez obzira na nedaće.“

1. Rak – prilika za veliki napredak u karijeri

Doživljavate jedan poslednji test od univerzuma pre nego što trajno izobilje stigne u vašu karijeru. Dok je Saturn u Ovnu do 2028. godine, Grim je objasnio da vam se „pruža prilika da napredujete u karijeri“ koja vas na kraju čini da se istaknete.

Prema rečima astrologa, „ovo će se posebno verovatno dogoditi u aprilu ove godine“. Iako je lako uplašiti se kada se ukaže nova prilika, ključno je zapamtiti da ste lider. Uz to rečeno, nema potrebe da budete nepromišljeni. Imate dve pune godine da steknete hrabrost koja vam je potrebna da preuzmete ovu odgovornost.

2. Ovan – nemojte da se obeshrabrite

Saturn u vašem znaku je poslednji test od univerzuma pre nego što stigne izobilje. Povratak Saturna retko je lak. Pošto ste još uvek na samom početku svog, „mogli biste se osećati kao da vam je planina pred kapijom“, rekao je Grim. „Mogli biste se malo frustrirati, usuđujem se reći, razbesneti zbog iznenadne sporosti u vašem napredovanju ka vašim ciljevima.“

Srećom, sve će se popraviti kako budete primali višak energije između aprila i maja. Kada prevaziđete svako početno obeshrabrenje, mnogo je lakše obustaviti svoje impulse i razmišljati strateški, objasnio je Grim, što privlači obilje u vašoj budućnosti.

3. Vaga – izdržite kritike bliskih osoba

Sa Saturnom u Ovnu, doživljavate jedan poslednji test veze od univerzuma. Prema Grimu, „Saturn će verovatno dodati više otpora u vašim bliskim vezama.“ U početku je Grim objasnio da biste se mogli suočiti sa više kritika ili izdržati duže periode razdvojenosti, ali ne dozvolite da vas to sputa.

Kao što je Grim objasnio, iako je ova energija izazovna, svrha nije da uništi vašu vezu, već da je „restrukturira“ kako bi bila „održivija“. Ovo se odnosi na vas čak i ako ste trenutno slobodni, jer prema Grimu, verovatno ćete se naći u situaciji da uđete u dugoročnu vezu na osnovu onoga što naučite iz testa univerzuma.

4. Jarac – univerzum testira vaš porodični život

Pošto je Saturn vaša vladajuća planeta, niste stranac testovima iz univerzuma. Sada kada je vaša vladajuća planeta u Ovnu, univerzum testira vaš porodični život. Kako je Grim objasnio, svrha ove energije je da vas navede da „razmotrite bolju dugoročnu strategiju kada je u pitanju vaš dom i imovina“.

Prema rečima astrologa, ovo bi se moglo manifestovati kao fizički potresno jer ćete se naći u situaciji da prerastate ili ste na drugi način nezadovoljni svojim trenutnim prebivalištem. Međutim, ako nije tako, očekujte da preuzmete više odgovornosti u svojoj porodici. Možda ne zvuči prijatno, ali preuzimanjem ove odgovornosti, steći ćete emocionalnu zrelost i doživeti lični rast kao nikada do sada.

(Krstarica/YourTango)

