Preokret dolazi: Od 15. oktobra, ova 4 znaka ulaze u fazu sreće, ljubavi i velikih pobeda

Ako ste rođeni u jednom od ova četiri znaka, od 15. oktobra vas čeka preokret: ulazite u fazu sreće, ljubavi i velikih pobeda. Neki će pronaći ono za čim su dugo tragali, drugi će konačno osetiti da ih život „vidi“. Ova promena nije slučajna – dolazi kao rezultat svega što ste prošli.

Koji znaci ulaze u fazu sreće od 15. oktobra?

Odgovor: Lav, Vaga, Strelac i Ribe.

Ovi znaci ulaze u period kada se sve pokreće u njihovu korist. Energija se menja, ljudi ih drugačije doživljavaju, a oni sami počinju da veruju u sebe više nego ikad.

Lav – Konačno priznanje koje si zaslužio

Lavovi će od sredine oktobra doživeti ono što su dugo čekali – priznanje, uspeh i emotivnu stabilnost. Ljudi će ih gledati sa divljenjem, a oni će konačno prestati da sumnjaju u sebe.

Biće pozvani da vode važne projekte

Moguća je nova ljubavna priča sa osobom koja ih vidi „do srži“

Finansije se stabilizuju, ali uz hrabre odluke

Vaga – Ljubav koja ne traži objašnjenje

Vage ulaze u fazu kada ljubav dolazi bez komplikacija. Biće to period kada se ne mora sve objasniti – osećaj će biti dovoljan.

Moguće pomirenje sa osobom iz prošlosti

Nova poznanstva donose nežnost i sigurnost

Kreativni projekti dobijaju vetar u leđa

Strelac – Pobede koje menjaju pravac života

Strelčevi će osetiti talas pobeda – i to ne samo spoljašnjih, već i unutrašnjih. Biće to vreme kada se konačno kaže: „Sad znam ko sam.“

Moguće selidbe, novi posao, novi grad

Emotivna jasnoća – znaju šta žele i s kim

Prijateljstva se produbljuju, a stari konflikti se gase

Ribe – Intuicija postaje kompas za uspeh

Ribe će od 15. oktobra početi da veruju svom osećaju više nego ikad. I to će ih odvesti tačno tamo gde treba.

Moguće je da se zaljube u osobu koju su dugo ignorisale

Kreativni rad donosi neočekivane nagrade

Porodični odnosi se popravljaju, dolazi mir

Kako da iskoristite ovaj period ako ste jedan od ovih znakova?

Zapišite šta želite – konkretno, bez ulepšavanja Budite otvoreni za neočekivano – sreća često dolazi u čudnim oblicima Ne vraćajte se starim obrascima – ovo je nova faza, ne kopija stare Pokažite zahvalnost – čak i za male pomake

Šta nas uči ovaj astrološki preokret?

Sreća dolazi kad prestanemo da je jurimo

Ljubav se pojavljuje kad je ne analiziramo

Pobede stižu kad se ne bojimo da ih prihvatimo

Ako ste Lav, Vaga, Strelac ili Ribe – od 15. oktobra budite spremni da zablistate. Ne zato što vam je „došlo vreme“, već zato što ste ga sami stvorili.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com