Prepoznaćete ih na prvi pogled: Ljudi rođeni u ovom znaku vole klasiku i prefinjeni minimalizam

Ljudi rođeni u znaku Jarca imaju jednostavan, promišljen ukus koji isključuje razmetanje i slepo praćenje trendova; preferiraju bezvremenu eleganciju i kvalitetne komade koji traju, radije investiraju u nekoliko biranih dizajnerskih komada nego gomilu brze mode.

Modni potpis Jaraca

Njihov stil opisuje se kao prefinjeni minimalizam: mala crna haljina ili krojeno odelo predstavljaju osnovu izgleda, sa čistim linijama koje diskretno ističu siluetu, dok vrećasta i nabranija odeća nisu po njihovom ukusu.

Paleta boja i ključni komadi

Jarci preferiraju zemljane tonove od bež do smeđe, često biraju tamno zelenu, tamno plavu i sivu, a crna im je nezaobilazna za otmjenija izdanja; jednonobojnost i klasični krojevi odražavaju njihovu praktičnu i prizemljenu prirodu.

Obuća i investicije u detalje

Kada biraju obuću, Jarci se opredeljuju za kvalitetne, klasične modele koji dugo traju — kožne gležnjače, visoke čizme sa suženim vrhom i klasične mokasinke česti su izbori, jer ih gledaju kao pametno ulaganje, a ne prolaznu kupovinu.

Stil uređenja doma

U enterijeru vole masivan namještaj od drveta i kože, antikne ili dizajnerske komade koji su jednako investicija kao i odjeća; smeđi tonovi, probrani detalji i koloristički akcenti stvaraju osjećaj sigurnosti, udobnosti i sofisticiranosti u domu.

Primeri poznatih Jaraca

Kao najočigledniji primer modnih ikona koje savršeno predstavljaju horoskopski znak Jarac izdvojene su Kejt Mos i Kejt Midlton, kao ilustracija jarčevskog ukusa i sklonosti klasičnom, prefinjenom minimalizmu koji osvaja na prvi pogled.

