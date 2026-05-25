Ne mogu da odole „zabranjenom voću“: Ova 4 horoskopska znaka očas posla će prevariti partnere

Nose urođenu sklonost ka flertu. Oba četiri znaka se ne odupiru iskušenju i očas posla mogu da prevare partnere.

Postoje četiri horoskopska znaka koja mogu prevariti partnere brže nego što stignete da postavite pitanje. Nije reč o lošim ljudima, reč je o žeđi za uzbuđenjem koja kod njih kuva ispod površine.

Ljubavne veze znaju da budu komplikovane i kad smo pronašli srodnu dušu, sa kojom delimo i lepe i ružne trenutke. Ipak, neki Zodijaci nose urođenu sklonost ka flertu, koja često ume da naruši ljubavni sklad.

Astrolozi izdvajaju četiri znaka koji teško odolevaju izazovima, čak i kada to znači rizikovanje veze koja im prija.

Vodolija: Sloboda pre svega, pa onda partner

Vodolije su komunikatori i provokatori horoskopa, duhovite, magnetične i uvek gladne novih ljudi. Njihov um traži stimulaciju kao što biljka traži svetlo, a kada je razgovor zanimljiv, granice se same brišu. Flert ne doživljavaju kao izdaju, već kao intelektualnu igru.

Problem počinje tamo gde igra prestane da bude samo igra. Rutina ih iscrpljuje za nekoliko meseci, a kada se ukaže neko ko nudi novu temu i novu noć, retko će reći „ne“. Najgore što partner može da uradi jeste da pokuša da im skrati slobodu, jer to ubrzava ono što pokušava da spreči.

Strelac: Avantura važnija od obećanja

Strelčevi žive na principu otvorenog puta. Svaki novi susret tretiraju kao priliku za priču koju će kasnije ispričati, a flert vide kao zavođenje, ne kao izdaju. Vole nova osećanja i nove ljude, čak i kada to znači da postojeća veza visi o koncu.

Sasvim druga priča kreće kada se Strelčev šarm nakači na nekog ko mu uzvrati. Spontanost koja ga inače čini privlačnim ume da ga odvede u neplaniranu ljubavnu aferu u sredu uveče, posle dve čaše vina i jednog predugog pogleda. Ujutru se kaje, do petka već ne.

Lav: Ego koji se hrani tuđim divljenjem

Lavovi vole da budu u centru pažnje i ništa ne pumpa njihov ego kao tuđe udvaranje. Magnetski privlače poglede i komplimente, često nesvesno, a kad neko zna gde da pritisne dugme laskanja, otpor pada. Njihova želja za dramom ume da zamagli granice koje su sami postavili.

Najveći problem nije iskušenje, problem je publika. Lavovi ne traže aferu iz dosade, već zato što uživaju u potvrđivanju svoje posebnosti. Ako partner kod kuće prestane da im se divi, neko drugi će to vrlo brzo nadoknaditi. Tu pukne i najjača veza.

Vaga: Kraljica flerta koja ne ume da kaže ne

Vage su šarmantne, ljubazne i sklone romantici do koske. Njihova potreba da se svima dopadnu često im se vraća kao bumerang. Vaga neće namerno povrediti partnera, ali neodlučnost u kombinaciji sa slabošću prema zabranjenom voću ume da ih odvede na stranputicu, pa će lako prevariti partnere.

Greška broj jedan kod Vage je što ne ume da prekine ugodan razgovor sa pogrešnom osobom. Uživaju u osećaju da su nekome posebne, da ih neko bira iznad svih ostalih. U tom trenutku rizik prestaje da postoji u njihovoj glavi, postoji samo komplimenat koji im greje uši. Posledice stižu kasnije, najčešće preko jedne neoprezne poruke koja ostane otključana na telefonu.

