Od 5. do 15. juna nebo se otvara za ova 3 znaka: Čeka ih priliv novca koji će im rešiti sve probleme!

Priliv novca od 5. do 15. juna menja igru za tri znaka zodijaka. Proverite da li se vaš znak našao na ovom kratkom spisku.

Priliv novca između 5. i 15. juna neće stići svima, ali tri znaka zodijaka konačno mogu da odahnu.

Planete su se namestile tako da se stari dugovi naplaćuju, a poslovi koji su mesecima visili u vazduhu dobijaju konkretan epilog. Reč je o periodu od svega deset dana, ali dovoljno da se novčanik ozbiljno popravi.

Rak

Rakovi su pune dve godine ulagali strpljenje u nešto što naizgled nije davalo plodove. Između 7. i 10. juna stiže poziv, mejl ili papir koji menja celu sliku, najverovatnije vezan za nekretninu, nasledstvo ili posao koji ste mislili da je propao. Novac dolazi iz pravca odakle ga niste očekivali, i to ne na kašičicu.

Nemojte ga odmah razbacati po sitnicama. Rakova slabost je da prvi priliv potroši na druge, pa se onda pita gde je nestao. Sredinom juna razmislite o štednji u zlatu ili o zatvaranju jednog jedinog kredita koji vam najviše grebe svaki mesec.

Lav

Lavovima je bilo dosta čekanja. Period od 10. do 15. juna donosi poslovnu ponudu koja zvuči previše dobro da bi bila istinita, ali jeste. Može biti reč o napredovanju, honorarnom angažmanu sa strane ili o klijentu koji se vraća sa duplo većim budžetom. Lavovi rođeni u prvoj dekadi osetiće ovo najjače.

Velika greška koju Lav pravi u ovakvim trenucima jeste da odmah pristane, bez čitanja sitnih slova. Pročitajte ugovor dvaput. Pitajte za rok plaćanja. Ono što se sada dogovori, određuje vam prihod do kraja godine.

Strelac

Strelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, ali ni problema sa pozajmicama prijateljima. Između 5. i 12. juna osoba kojoj ste pre godinu i po dana pozajmili novac konačno se javlja sa namerom da vrati dug. Iznos nije sitan i stiže baš u trenutku kada ste počeli da gubite nadu.

Pored toga, putovanja u ovom periodu donose neočekivanu zaradu, naročito ako vas posao vodi van grada u kojem živite. Strelci koji rade u prodaji, obrazovanju ili turizmu mogu računati na bonus o kojem se nije govorilo.

Šta zapravo znači „finansijski preokret“ u astrologiji?

Zvuči kao fraza iz filmova, ali u astrologiji taj „finansijski preokret“ je zapravo onaj trenutak kada se zvezde nameste tako da vam otvore vrata za novu priliku ili priliv novca.

To nije period koji traje dugo – obično je reč o deset do petnaest dana kada energija radi za vas. Važno je samo prepoznati taj trenutak i biti spreman da se pametno reaguje, jer ovakve šanse ne dolaze svaki dan.

Kako da taj novac ne „iscuri“ prebrzo?

Najveći izazov često nije kako doći do novca, već kako ga zadržati. Svi znamo onu situaciju: čim neočekivano stigne neki priliv novca, ruka sama kreće ka trošenju na stvari koje nam zapravo ne trebaju. Zato je najbolje držati se proverenog „pravila tri trećine“.

Jednostavno je: trećinu stavite sa strane za mirniju glavu, trećinu uložite u nešto konkretno i trajno, a trećinu potrošite kako god želite. Tako ćete i uživati u zaradi, a nećete doći u situaciju da se pitate gde je novac nestao čim prođe par dana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com