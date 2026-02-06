Pripadate samo njima i nikome više: Ovo su najljubomorniji znaci Zodijaka, ne praštaju ni osmeh

Neko prašta, a oni vam odmah prave pakao. Ovi znaci Zodijaka su bolesno posesivni i njima je svaki vaš pokret sumnjiv od samog starta.

Ovi znaci Zodijaka vide sve i neće vam oprostiti ni najobičniji osmeh upućen drugome.

Ljubomora je emocija koja se često vezuje za ljubav, ali u astrologiji ona ima mnogo šire značenje. Kod nekih znakova Zodijaka ona proizilazi iz straha od gubitka, kod drugih iz potrebe za kontrolom, a ima i onih koji jednostavno imaju radar za sve što im deluje sumnjivo. Njima ne možete lako „prodati priču“ – svaki pogled, poruka ili promena ponašanja biće primećeni.

Škorpija

Ako postoji znak kome ništa ne prolazi ispod radara, to je Škorpija. Njihova intuicija je zastrašujuće jaka, a sumnja im dolazi prirodno. Kada vole, vole duboko i posesivno, ali isto tako teško podnose osećaj da nisu jedini u nečijem fokusu. Ne pokazuju odmah ljubomoru, ali sve beleže, analiziraju i pamte. Ako jednom izgube poverenje, povratka gotovo da nema.

Bik

Bikovi deluju smireno i stabilno, ali kada je reč o emocijama, vrlo su teritorijalni. Njihova ljubomora nije burna, već tiha i dugotrajna. Teško podnose promene i osećaj nesigurnosti, pa će ih svaka potencijalna pretnja uznemiriti. Kada posumnjaju, teško ih je uveriti da greše, jer su skloni da veruju sopstvenom osećaju više nego rečima.

Lav

Lavovi ne podnose da budu zapostavljeni. Njihova ljubomora najčešće je povezana sa povređenim egom i potrebom da budu u centru pažnje. Ako osete da im neko „krade svetla reflektora“, reagovaće burno i dramatično. Lav može oprostiti mnogo toga, ali osećaj da više nije poseban – veoma teško.

Rak

Rakovi su duboko emotivni i vezani, a upravo ta osetljivost često rađa ljubomoru. Oni primećuju svaku promenu u tonu glasa, porukama i ponašanju. Njihova ljubomora dolazi iz straha da će biti povređeni ili ostavljeni. Iako retko prave scene, unutrašnje sumnje ih mogu dugo mučiti.

Jarac

Na prvi pogled, Jarčevi deluju hladno i racionalno, ali kada im je stalo – žele sigurnost i jasne granice. Njihova ljubomora se ispoljava kroz potrebu za kontrolom i proverom činjenica. Ne reaguju impulsivno, ali sve posmatraju i analiziraju. Ako zaključe da im nešto ne odgovara, povlače se bez mnogo objašnjenja.

Kako se nositi s njima?

Biti sa nekim ko vas čuva kao kap vode na dlanu je super, ali kod ovih petoro to često izgleda kao hodanje po jajima. Stvar je prosta: čim osete i najmanju tajnu ili vide da nešto krijete, njihov radar se pali i više se ne gasi.

Ako planirate da im budete verni do kraja, dobićete partnera koji će za vas uraditi bukvalno sve. Ali, ako volite da testirate granice ili se igrate „toplo-hladno”, bolje se sklonite na vreme.

Kod njih nema onog „nisam hteo”, a mir u kući imate samo ako znaju da ste samo njihovi i ničiji više.

