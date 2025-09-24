Pripadnice ovog znaka teške su k’o crna zemlja i sebične do besvesti — da li su pravi izbor za brak?

Neki astrološki članci navode znakove koji najčešće izazivaju probleme u braku zbog snažnih karakteristika poput tvrdoglavosti, sebičnosti ili potrebe za slobodom.

Ovakve generalizacije mogu pomoći da bolje razumete dinamiku veze, ali ne zaboravite da pojedinac uvek prevazilazi horoskopski opis.

Koji znakovi se najčešće pominju kao „najgore supruge“

Astrolozi najčešće navode sledeće znakove kao one koji prave najviše problema u braku: Vodolija, Blizanci, Devica i Strelac.

Vodolija — impulsivne i netolerantne na rutinu; brzo napuštaju vezu ako se osećaju „zaglavljenima“; očekuju intelektualnog partnera koji im parira.

Blizanci — dvosmisleni i promenljivi; prikazuju dve strane ličnosti koje se naizmenično pojavljuju, što partnerima stvara konfuziju.

Devica — perfekcionistička i kontrol‑orijentisana; insistira da stvari budu „po njenom“, što može delovati kritički i surovo u zajednici.

Strelac — traži slobodu i avanturu; ne podnosi sputavanje i lako može otići ako oseća ograničenje obavezama braka.

Zašto takve oznake varaju i šta realno znače

Oznaka „najgora supruga“ često pretpostavlja da osobne vrline pretvaraju se u mane u određenom kontekstu. Na primer, nezavisnost Strelca i Vodolije može delovati kao sebičnost, a perfekcionizam Device kao hladno kritičarstvo. Razumevanje motivacije iza ponašanja menja perspektivu iz „najgora“ u „zahtevna, ali sa specifičnim očekivanjima“.



Kako pristupiti vezi sa ženom iz ovih znakova

– Postavite jasne granice i očekivanja; otvorena komunikacija ublažava nesporazume.

– Prihvatite njihove potrebe (sloboda za Strelca, intelektualna stimulacija za Vodoliju, praktičnost za Devicu, varijabilnost za Blizance) i obezbedite prostor za rast.

– Fokus na zajedničke ciljeve i ravnomerno deljenje odgovornosti smanjuje tenzije koje proizlaze iz želje za kontrolom ili potrebe za pažnjom

Ključ je u razumevanju, komunikaciji i spremnosti na kompromis — osobine koje prevazilaze sunčev znak i grade zdrav brak

