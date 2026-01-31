Pripadnici ovih znakova uvek pomažu drugima, ali malo ko je tu kad njima nešto treba

Kad nekome treba pomoć uvek su tu, a kad se sami nađu u problemu, nema nikog. Rak, Riba i Devica uvek pomažu drugima, to im je urođeni poriv.

Uvek pomažu drugima, tu su kada treba da saslušaju, smire situaciju ili reše problem. A kad oni upadnu u probleme, uglavnom su usamljeni.

Ti ljudi često deluju kao stena za druge, ali kad se sami suoče s težinom sopstvenih osećanja, retko ko primeti njihovu tišinu. Njihova snaga, koja je drugima spas, često je razlog zašto ih niko ne pita kako su – jer „oni to mogu“. Mogu, ali i njima ponekad treba neko ko će ih prepoznati.

Ribe – retko traže pomoć

Ribe su empatične i osećajne, s dubokim razumevanjem tuđe boli. Njihova sklonost da uvek pomažu drugima nije samo osobina, već prirodan poriv. Kad nekome treba rame za plakanje, Ribe su tu, ali kad one same pate, retko zatraže pomoć. Često skrivaju svoje emocije kako ne bi opterećivale druge. U njihovom svetu, sreća drugih često je važnija od sopstvene.

Devica – ne pokazuje slabost

Device su uvek tu da poprave, reše, poslože. U kriznim situacijama preuzimaju odgovornost i ne čekaju da ih mole. Ali, njihova briga za druge često zasjeni njihove vlastite potrebe. Nisu sklone pokazivanju slabosti, pa mnogi ni ne primete kad se i same nalaze na rubu. Umorne, ali efikasne, nastavljaju dalje – sve dok više ne mogu.

Rak – nose tuđe emocije

Rakovi nose tuđe emocije kao da su njihove. Imaju prirodnu potrebu da zaštite one koje vole, pa često stavljaju tuđe potrebe ispred svojih. Kada neko prolazi kroz teško razdoblje, Rak je taj koji će ostati budan, slušati i tešiti. Ali kada se njihovo srce slomi, neretko to prećutkuju jer ne žele biti teret. Njihova nežnost je snaga, ali i slabost – jer ne traže ono što i sami nesebično daju.

(Krstarica/Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com