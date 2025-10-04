Pripadnici ovog znaka su veoma velikodušni, ali su i nepopravljivi egoisti!

Vi niste slaba žena koja se prepušta da je nose talasi sudbine. Vaša vitalnost, vaša volja, vaš autoritet – omogućuju vam da uđete u kategoriju onih žena koje dominiraju, koje ne dozvoljavaju da budu pobeđene.

Vi volite akciju i kretanje. U to unosite svu svoju energiju. Teško vam je da ostanete na jednom mestu, da sanjarite i ništa ne radite. Ne podnosite lenjost, čak ni kad ste na godišnjem odmoru.

Prepreke vas ne obeshrabruju, već, naprotiv, stimulišu da pobedite.

Ponos, a često i sujeta, imaju veliku ulogu u postizanju uspeha po svaku cenu. U svojim poduhvatima niste samo dinamični, odlučni i smeli: vi imate odličan smisao za organizaciju. Predostrožni ste i ništa ne prepuštate slučaju. Imate suviše visoko mišljenje o sebi da biste se zadovoljili trenutnim stanjem.

U odnosu prema drugima poštujete izvesna pravila ponašanja. Kad upoznate nova lica, trudite se da prema njima budete ljubazni, srdačni. Ako je reč o prijateljima, učinićete čak i više od onoga što je u vašoj moći.

„Mlaka” ili nedefinisana osećanja dovode vas do očaja. Vaš karakter se teško prilagođava ljudima koji su uzdržani i „mlaki“.

Suviše ste otvorena priroda da biste mogli da podnesete lukavost i podmuklost. Kad imate nekom nešto da kažete, to činite potpuno otvoreno. Kada vam se nešto ne sviđa, to odmah pokažete. Zato ne trpite ljude koji sede na dve stolice, koji su neodlučni, kolebljivi.

Verujete da svi ljudi mogu da budu otvoreni kao vi, a kad se uverite da nisu, gorko ste razočarani, iako to nikom ne pokazujete.

Mada ste iskreni, ponekad volite da se šalite, da se prikazujete onakvom kakvi u stvari niste. Svoje male brige činite velikim da biste privukli pažnju drugih.

Kod vas postoji još jedna kontradiktornost. Velikodušni ste i srećni kad drugome možete da pričinite radost. Međutim, ponekad ste egoista i pre nego što pomislite na drugog, vi p mislite na sebe.

Najveća vrlina koju posedujete jeste vernost. Vi ste duboko privrženi osobama koje su zadobile vaše prijateljstvo. Ta odanost odoleva i vremenu i iskušenjima. Potrebno je da vas neko ozbiljno prevari pa da o njemu promenite mišljenje. Ponekad, iako ste svesni da vam je neko učinio nešto nažao, ostajete slepi da ne biste bili razočarani.

Imate čvrst karakter. Zato ne podnosite da neko na vas utiče. U odnosima sa ljudima ne trpite prenemaganja, izveštačenost.

Vi ste Lav, odnosno LAVICA (od 24. jula do 23. avgusta).

