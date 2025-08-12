Pripremite se na težak udarac sudbine: Ova 2 znaka ulaze u najmračniji period života

Astrologija nas često upozorava na periode kada zvezde i planete donose izazove, a pred nama je upravo jedan od takvih trenutaka. Dva horoskopska znaka sada ulaze u najteži period – vreme kada će se suočiti sa preprekama, emotivnim padovima i neplaniranim gubicima.

Ovaj mračni ciklus neće biti samo prolazna neprijatnost – on može promeniti životni tok, testirati snagu i izdržljivost, te naterati ove znakove da preispitaju sve što su do sada gradili.

Ko su nesrećni znakovi?

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj upornosti i sposobnosti da se nose sa izazovima, ali u narednom periodu čak će i njihova čelična volja biti na iskušenju. Astrološki aspekti ukazuju na sukobe u porodici, razočaranja u bliskim odnosima i finansijske probleme. Posebno oprezni treba da budu u septembru i oktobru, kada će niz nepredviđenih događaja testirati njihovu strpljivost.

Savet za Jarčeve: ne donosite ishitrene odluke i ne ulazite u rasprave koje ne možete da kontrolišete.

Škorpija

Strastvene i intuitivne Škorpije sada ulaze u emotivno najteži period ove godine. Moguće su izdaje, raskidi i saznanja koja će ih pogoditi u samom srcu. Osećaj gubitka može ih navesti na impulsivne reakcije, ali važno je da zadrže prisebnost. Najveći izazovi očekuju ih u ljubavi, ali i u prijateljstvima – neka maska će pasti, a istina izaći na videlo.

Savet za Škorpije: čuvajte energiju i izbegavajte ljude koji vas iscrpljuju.

Kako preživeti ovaj period?

I Jarčevi i Škorpije treba da zapamte – tamni dani ne traju zauvek. Iako će naredne nedelje biti pune izazova, iz njih može proizaći unutrašnja snaga i nova životna filozofija. Fokusirajte se na ono što možete da kontrolišete, a ostatak prepustite vremenu.

