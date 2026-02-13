Priteglo ih sa svih strana: Ova 2 znaka do kraja meseca neće znati gde udaraju, nevolje im stižu jedna za drugom

Ova 2 znaka do kraja meseca neće znati gde udaraju. Nevolje stižu jedna za drugom, a vi proverite kako da preživite ovaj haos!

Ako ste se u poslednje vreme osećali kao da hodate po žeravici, možda ste upravo vi jedan od dva horoskopska znaka kojima kraj februara sprema pravi test izdržljivosti. Za Jarčeve i Rakove, preostali dani februara biće sve samo ne mirni. Pritisak koji osećate nije plod vaše mašte – nevolje stižu jedna za drugom, a vama će se činiti da bukvalno ne znate gde udarate.

Kada se sve sruši u isto vreme

Vi ste tipovi ljudi koji vole da drže konce u svojim rukama. Jarac se oslanja na svoj rad, Rak na svoj dom, ali do kraja meseca ništa od toga neće biti sigurno. Finansijski udarci stižu iznenada – novac na koji ste računali zakasniće, ili će se pojaviti trošak koji niko nije mogao predvideti. Ovo je trenutak kada planiranje više ne pomaže i kada talasi života nose tamo gde ne želite.

Na poslu će tenzija biti gotovo neizdrživa. Imaćete osećaj da kolege podmeću nogu ili da nadređeni vide samo vaše greške, dok sav trud ostaje neprimećen. Pritisak u grudima ne nestaje ni kada dođete kući, jer vas tamo čekaju nerešeni razgovori i prebacivanja koja niste zaslužili.

Kad ni kod kuće nema mira

U ljubavi partner često neće biti mirna luka – naprotiv, može postati novi izvor stresa. Između vas kao da se podigao zid – tražite razumevanje, a dobijate kritike, prigovore i hladne odgovore. Svaka sitnica, od neopranog suda do pogrešne reči, može izazvati novu dramu koju sada najmanje možete podneti.

Za one koji su sami, prošlost može iznenada zakucati na vrata – poruka ili susret vratiće vas na početak i nateraće da preispitate kome verujete. Nevolje ne kucaju – one upadaju i ruše ono malo mira što ste pokušali da sačuvate.

Kako dočekati mart, a ne poludeti?

Iako vam se čini da vas život lomi, zapamtite jednu stvar: ovaj pritisak nije tu da vas uništi, već da vas natera da pustite ono što više ne vredi držati. Jarčevi moraju da nauče da ne mogu sve sami, a Rakovi da ne mogu da spasu svakoga ko plače.

Ovi teški dani i nevolje do kraja meseca su vaš „filter“. Sve što je bilo trulo u vašem životu sada će otpasti pod silinom ovih udaraca.

Biće bolno, biće naporno i verovatno ćete poželeti da se sakrijete od svih, ali budite jaki. Mart dolazi sa potpuno drugačijom energijom, ali samo za one koji prežive ovaj februarski cunami bez gubljenja dostojanstva.

