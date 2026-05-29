Ova 4 znaka od juna plivaju u parama: Konačno će sebi moći da priušte baš sve

Astrolozi predviđaju da će 4 znaka doživeti finansijski bum u drugoj polovini 2026. godine - besparica postaje daleka prošlost!

Prvih pet meseci 2026. mnogima je prošlo u minusu i nervozi, a od juna četiri znaka konačno mogu da priušte baš sve što su odlagali još od Nove godine. Planete su se namestile tako da novac prestaje da bude tema oko koje se vrti svaki razgovor uz kafu.

Nije reč o lutriji ni o nasledstvu iz vedra neba. Reč je o sasvim konkretnim prilikama, ponudama i naplatama starih dugova, koje stižu u prvoj polovini juna i drže se sve do kraja leta.

Jupiter u Raku radi svoje, a vi samo treba da budete tu kad zvoni telefon.

Bik: Stari posao počinje da donosi novac kakav ste zaslužili

Bikovi su poslednje mesece proveli računajući unazad, pa unapred, pa opet unazad, samo da im se cifra ne pomera. Od sredine juna ta računica konačno ima smisla. Iz pravca u kom ste već uložili energiju, najčešće je to posao koji radite već godinama, stiže ponuda za bolji ugovor ili dodatni honorarni angažman.

Savet zvuči neromantično, ali radi. Prvu veću uplatu koja stigne u drugoj polovini juna nemojte odmah trošiti na renoviranje stana ili novi telefon. Stavite je sa strane kao rezervu, jer jesen donosi jedan trošak koji još ne vidite. Bikovi koji to poslušaju do oktobra mogu sebi da priušte baš sve, od mirne glave do dugo planiranog putovanja.

Blizanci: Telefon koji ne prestaje da zvoni

Blizancima je proleće prošlo u tišini koja im baš i ne leži. Sve je delovalo usporeno, dosadno, kao da neko drugi vuče poteze umesto njih. Od početka juna ta tišina puca. Stari poznanik, neko sa koga ste skinuli broj još 2024, javlja se sa konkretnom poslovnom idejom.

Ovde leži greška koju Blizanci najčešće prave: prihvate sve odjednom, pa onda ne stignu da ispoštuju nijednu obavezu kako treba. Birajte dva projekta, maksimalno tri. Tako novac stiže sa više strana, a vi ne gubite reputaciju koju ste gradili godinama. Do kraja avgusta novčanik prestaje da bude razlog za stres.

Rak: Jupiter konačno radi u vašu korist

Rakovima početak 2026. nije bio ljubazan. Mart i april proveli su gledajući kako prilike prolaze pored njih, a oni nemaju snage da reaguju. Jupiter koji se kreće kroz vaš znak menja tu priču iz korena, i to baš od druge polovine juna.

Konkretno, očekujte poziv vezan za posao koji ste odbili ili odložili na proleće. Vraća se, sa boljim uslovima. Rakovi rođeni u prvoj dekadi osetiće promenu najjače, ali ni ostali nisu uskraćeni. Do septembra većina vas konačno može da priušte baš sve što su sebi obećali još na Novu godinu.

Strelac: Kraj besparice koji ste dugo čekali

Strelčevima je zima oduzela polet, a proleće ga nije baš vratilo. Od juna se to menja, i to ne na kašičicu. Finansijski procvat u junu kod Strelca dolazi kroz neočekivano otvaranje vrata u inostranstvu, kroz onlajn posao, ili kroz porodični projekat koji konačno kreće.

Greška broj jedan koju ovaj znak pravi je ulazak u prevelik rizik čim oseti da novac kreće. Ovog leta budite Strelac sa kočnicom. Ako odolite porivu da sve uložite u prvu ideju koja zaiskri, do kraja godine ćete sebi priuštiti i ono što ste mislili da je nemoguće. Obilje za četiri znaka ovoga puta nije prazna fraza.

