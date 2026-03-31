Proboj i dugo željenu stabilnost doživeće 3 znaka pre kraja aprila 2026. Pun Mesec 1. aprila vraća stvari u ravnotežu

Bik, Jarac i Devica doživeće u aprilu veliki proboj i dugo željenu stabilnost. Mnogi će uočiti da su se promenili na bolje.
Tri horoskopska znaka doživljavaju proboj i dugo željenu stabilnost pre kraja aprila 2026. godine, i to na dobar način. Astrolog Vanesa Somuajina objasnila je kako astrologija ovog meseca posebno koristi ovim znakovima.
Prema Somuajini, pun Mesec 1. aprila konačno vraća stvari u ravnotežu pre nego što Uran, planeta neočekivanih promena, uđe u novi znak nakon sedam godina provedenih u Biku. Iako je Somuajina upozorila da će „ljudi reći da ste se promenili“ do kraja ovog meseca, „naučićete da ga volite jer je cela poenta života rast, promena i transformacija“.
1. Bik – pustite Univerzum da vas vodi
Bikovi, ovo je bilo izazovnih nekoliko godina za tebe. Uran, planeta previranja, nameće vam promene otkako je ušao u vaš znak 2018. godine. Ali ova haotična energija zauvek napušta vaš znak do kraja aprila 2026. godine. Takođe, menja sve na bolje dok konačno doživljavate stabilnost koju dugo želite.
Doživljavate proboj početkom meseca kada pun Mesec bude u Vagi 1. aprila. Prema rečima astrologa Džin Grej, ova energija vas usmerava na vaše odgovornosti i rutinu. Iako vas je način na koji ste funkcionisali u prošlosti možda održavao, ovaj mesec je posvećen pronalaženju stvarne sigurnosti dok gradite stabilniji život. Zatim, kako „mlad Mesec u Ovnu aktivira mirniji, privatniji deo vašeg horoskopa“ 17. aprila, preplavljuje vas dobrodošao osećaj smirenosti.
„Ne počinju svi novi počeci vatrometom“, rekao je Grej. „Neki počinju predajom“, objasnio je astrolog, i ovo je mesec da pustite univerzum da preuzme volan. Na taj način ćete iznenađujuće osetiti veću kontrolu nad svojim životom.
2. Jarac – priznanje u profesiji
Doživljavate proboj i dugo željenu stabilnost u aprilu 2026. koji menja sve, Jarče. Prema Greju, „profesionalno poglavlje može dostići završetak ili priznanje“ oko vremena punog Meseca 1. aprila. Drugi konačno prepoznaju vaš naporan rad, ali što je još važnije, pronalazite pravu ravnotežu između posla i ličnog života.
Mlad Mesec u znaku Ovna 17. aprila predstavlja prekretnicu za vas jer vam je porodični i kućni život osvetljen, rekao je Grej. Međutim, ovo je na kraju dobra stvar jer ste ohrabreni da učinite sve što možete da biste svoju životnu situaciju učinili udobnijom. Bilo da se radi o selidbi ili jednostavnom preuređivanju onoga što već imate, gradite čvrst temelj za sebe i kod kuće i na poslu.
3. Devica – konačno ćete progovoriti o promenama
Ovog meseca doživljavate proboj koji potpuno menja način na koji vas ljudi doživljavaju. Ovaj proboj i dugo željena stabilnost počinje kada Mars uđe u Ovna 9. aprila, i vi „otkrijete da vam se vraća iskra i da se osećate ambicioznije nego ikad da promenite svoj život“, rekla je Somuajina. Sve ovo možete nadograditi tako što ćete biti glasni o tome šta želite umesto da ćutite zbog drugih.
Do trenutka kada Venera uđe u Blizance 24. aprila, objasnila je Somuajina, „konačno ćete progovoriti o tome šta želite da promenite fizički“. Iako ste obično veliki pobornik dela služenja, Device. Imaćete velike koristi od postavljanja jasnih granica oko svog vremena i energije u aprilu. Dobra je ideja da što više toga sačuvate za sebe, jer će vam trebati za vaše sledeće neverovatno poglavlje.
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com