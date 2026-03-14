Procvetaju čim stigne proleće, ovi znakovi horoskopa sijaju u to doba godine

Duži dani, više sunca i buđenje prirode poboljšavaju raspoloženje mnogih. A neki horoskopski znaci posebno osećaju dolazak proleća. Kako se priroda budi, oni takođe dobijaju novu energiju, motivaciju i želju za promenom. Astrologija kaže da određeni znaci najviše sijaju u ovo doba godine.

Znakovi kojima najviše prija proleće

Ovan

Nije slučajno što sezona Ovna počinje početkom proleća. Ovaj vatreni znak tada ulazi u svoje vreme i oseća nalet energije, samopouzdanja i želju za akcijom. Ovnovi često u proleće započinju nove projekte, donose odluke koje su dugo odlagali i spremni su za promene.

Bik

Bik je znak povezan sa prirodom, uživanjem i čulima, pa nije ni čudo što cveta kada sve oko njega počne da cveta. Toplije vreme, boravak na otvorenom i sporiji tempo života mu posebno odgovaraju. Proleće Biku donosi više zadovoljstva u sitnicama – od šetnji do dobre hrane.

Blizanci

Blizanci su društveni i radoznali, a proleće im otvara vrata novim druženjima i aktivnostima. Dolaskom toplijih dana postaju još komunikativniji i aktivniji. Za njih proleće često znači više izlazaka, putovanja i upoznavanja novih ljudi.

Lav

Sunce je vladar Lava, pa ne čudi što se sa više svetlosti i topline povećava i njihova energija. Lavovi često dobijaju dodatnu dozu samopouzdanja i motivacije u proleće. To je vreme kada žele da budu viđeni, aktivni i okruženi ljudima.

Strelac

Strelac voli slobodu, kretanje i avanturu, a proleće im donosi idealne uslove za sve to. Duži dani i toplije vreme bude njihovu potrebu za istraživanjem i spontanim planovima. Često osećaju snažnu želju za putovanjima ili iskustvima novih stvari.

Ribe

Iako je kraj njihove sezone u proleće, Ribe često osećaju nalet kreativnosti i inspiracije. Buđenje prirode stimuliše njihovu maštu i emocionalnu energiju. Procvetaju čim stigne prvo cveće. Tokom ovog perioda mogu biti posebno kreativne, romantične i intuitivne.

