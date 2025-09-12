Prokletstvo prošlosti sustiže ove znakove u oktobru – saznajte kako da ga izbegnete

Koji znakovi će u oktobru platiti cenu prošlih grešaka? Saznaj kako da izbegneš karmički udar.

Neki meseci ne praštaju. Oktobar je jedan od onih kada prošlost ne kuca – ona upada. Ako si jedan od znakova koji nosi karmički teret, pripremi se: stari obrasci, nerešene emocije i greške koje si gurao pod tepih dolaze po svoje.

Ko su znakovi pod udarom?

Ovan, Rak, Škorpija i Jarac su na meti. Ovan se suočava sa posledicama impulsivnih odluka iz prošlosti. Rak mora da se izbori sa emotivnim dugovima koje je izbegavao. Škorpija je suočena sa tajnama koje više ne mogu da ostanu zakopane. Jarac oseća pritisak da konačno prizna sebi šta ga zaista boli.

Kako da izbegneš karmički šamar?

Ne beži. Oktobar traži iskrenost. Ako ti se ponavlja isti scenario – isti tip ljudi, isti problemi – to nije slučajno. To je poziv da presečeš. Piši, razgovaraj, oprosti. Ne zbog njih, već zbog sebe. Karmički ciklus se ne prekida ignorisanjem, već suočavanjem.

Praktični saveti za svaki znak

Ovan: pre nego što reaguješ, udahni. Tvoje reči sada imaju težinu koju ne vidiš odmah.

Rak: ne vraćaj se bivšima, čak ni u mislima. To je zamka.

Škorpija: priznanje oslobađa. I tebe i druge.

Jarac: ne moraš sve da držiš pod kontrolom. Ponekad je ranjivost najjača strategija.

Prošlost nije neprijatelj – ona je učitelj. Ako je ignorišeš, ponavljaš razred. Ako je pogledaš u oči, prelaziš dalje. Oktobar je tvoj ispit zrelosti. Položi ga.

