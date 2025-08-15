Prokletstvo svakog horoskopskog znaka: Evo šta vas sprečava i koči u napretku

Koliko god da se trudimo da rastemo i menjamo se, ovo “prokletstvo” često nas prati iz senke…

Svaki horoskopski znak ima svoje vrline i mane, ali isto tako ima i svoj duhovni teret koji ga muči ili otežava određeni aspekt života.

Ovaj tekst vas možda osvesti o tome šta vas zapravo koči i sprečava u životu.

Ovan

Na svetu je malo odlučnih ljudi poput Ovna. Oni nešto smisle i odmah preduzmu mere kako bi se to ostvarilo, ali često umeju da budu naivni kada su prijatelji u pitanju.

Pripadnici ovog horoskopskog znaka često su okruženi toksičnim ljudima.

Bik

Možda su vatrene i teško razumljive prirode, ali dobro je imati Bika pored sebe u životu. On je taj koji zna kada nekome treba duhovna podrška.

Njegova kletva je da je ponekad previše dobar prema onima koji to ne zaslužuju.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka su snažne, racionalne i komunikativne osobe koje vrlo lako stupaju u kontakt sa drugima i stvaraju prijatelje za sebe, ali nijedna od ovih veza neće biti predugačka.

Blizanci uvek traže srodnu dušu, zato često ostaju sami.

Rak

Rakovi su veoma empatični, ali upravo zato i previše osetiljivi i naivni u ljubavi. Često se razočaraju u svoje odabranike.

Lav

Iako je snažna ličnost koja stiče priznanje za sebe, gde god se pojavi, retko ima sreće u ljubavi. Lavovi se lako zaljube, a ta ljubav je često neuzvraćena.

Devica

Pripadnici ovog znaka su perfekcioniste i obično veoma inteligentni i snalažnjivi. Međutim, veoma su rezervisani i teško mogu da se otvore drugim ljudima.

Vaga

Dete harmonije i mira koje lako sklapa prijateljstva, ali nije u stanju da ih sve zadrži. Vagama je teško da sa drugima podele svoja mišljenja.

Škorpija

Škorpije umeju da budu osvetoljubljive, a ljudima mogu da deluju odbojno zbog agresivne prirode.

Strelac

Strelci su pravi avanturisti, uvek željni zabave. Međutim, često ih muči nesigurnost, te se posle nekog postupka pitaju da li je to bio pravilni sled. Ponekad ih ponesu emocije ili strast, zbog čega se kasnije kaju.

Jarac

Zamišljena, napredna osoba koja pomaže bilo kome koga voli u svakom trenutku, bez razmišljanja, a to uključuje i finansijsku podršku.

Jarčeva kletva je da će, bez obzira koliko novca zaradio, uvek imati osećaj da ga nikada neće imati dovoljno.

Vodolija

Pripadnici ovog znaka su slobodne i harizmatične osobe, ali nisu u mogućnosti da izađu iz svoje zone komfora. Kada se ne osećaju sigurno, potpuno se povlače u sebe.

Ribe

Stalno korača metar iznad oblaka, u svetu snova i želja, od kojih većinu i ne ostvari. Partnerima je obično teško da žive sa takvim sanjarom, kao što su ribe.

