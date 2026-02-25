Proleće donosi ovom znaku sudbinske promene. A šta vas čeka?

Proleće donosi Ovnovima duboke promene i uspehe na svim poljima. Kao i uvek ovo godišnje doba je znak preokreta u astrologiji.
Proleće donosi ovom znaku prave, duboke, sudbinske promene. Proleće je uvek trenutak buđenja u astrologiji, ali ove godine taj osećaj dolazi malo glasnije, iskrenije i sa manje strpljenja za sve što nas guši.
Ulazak Sunca u Ovna pokreće novu energiju, a tranziti naglašavaju teme ličnog rasta, odnosa i konkretnih odluka.
Šta proleće donosi svakom horoskopskom znaku
Ovan
Za Ovnove je ovo godišnje doba u punom smislu te reči. Proleće vas gura napred bez mnogo pitanja – vreme je da se zauzmete za sebe, započnete nešto novo ili konačno napravite rez koji dugo odlažete. Proleće donosi energiju raste, ali izazov će biti da ne pregorite prerano. Ako usporite dovoljno da čujete sebe, rezultati mogu biti impresivni.
Bik
Bik sporije ulazi u proleće, ali dublje. Fokus se pomera na unutrašnji mir, odnose i osećaj sigurnosti. Mnogi će shvatiti da stabilnost ne dolazi iz navike, već iz svesnog izbora. Kraj proleća donosi više samopouzdanja i konkretan napredak, posebno u poslu i finansijama.
Blizanci
Za Blizance je ovo veoma živahan period društveno i mentalno. Ideje se množe, kontakti se šire, a prilike dolaze kroz razgovore i poznanstva. Proleće vam daje priliku da vidite sebe u novoj ulozi, ali zahteva i fokus. Manje otpada, više jasnih ciljeva – to je ključ.
Rak
Rakovi će proleće doživeti kao emocionalno resetovanje. Pitanja doma, porodice i ličnih granica izlaze na površinu. Iako može delovati osetljivo, ovo je period u kome jačate iznutra. Ako se usudite da budete iskreni prema sebi, proleće može doneti osećaj olakšanja i novi početak u vašem privatnom životu.
Lav
Za Lavove proleće donosi potrebu za širim pogledom na svet. Putovanja, učenje, novi projekti ili promena perspektive postaju važne teme. Ovo je vreme da izađete iz rutine i podsetite se šta vas zaista inspiriše. Ljubav i kreativnost cvetaju kada prestanete da se dokazujete i počnete da uživate.
Devica
Za Device, proleće otvara teme poverenja, intimnosti i dubokih promena. Možda se ne osećate potpuno kontrolisano, ali tu leži prilika za rast. Finansije, zajednički resursi i emocionalne veze zahtevaju iskren pristup. Kada se oslobodite perfekcionizma, stvari dolaze na svoje mesto.
Šta su ključne poruke proleća?
Vaga
Za Vage, proleće snažno naglašava odnose. Partnerstva, bilo romantična ili poslovna, dolaze u fokus i zahtevaju ravnotežu, ali i jasne granice. Ovo je period odluka – nema više beskrajnog merenja. Kada se usudite da kažete šta vam zaista treba, odnosi se ili produbljuju ili se prirodno završavaju.
Škorpija
Škorpije dočekuju proleće kroz promene u svakodnevnom životu. Posao, zdravlje i rutina postaju ključne teme. Vreme je da se rešite navika koje vas iscrpljuju i uvedete više strukture koja vas podržava. Male promene sada imaju veliki dugoročni uticaj.
Strelac
Proleće donosi i vraća radost Strelcima. Ljubav, kreativnost i osećaj razigranosti ponovo dolaze do izražaja. Ovo je sezona u kojoj podsećate sebe ko ste kada niste opterećeni očekivanjima drugih. Flert, inspiracija i novi hobiji mogu neočekivano prerasti u nešto ozbiljnije.
Jarac
Jarci se u proleće okreću svom privatnom životu. Dom, porodica i emocionalna sigurnost postaju važniji od spoljašnjih dostignuća. Iako ste navikli da idete napred, ovo je vreme da uspori i postavite zdrave temelje. Kada se stabilizujete iznutra, sve ostalo ide lakše.
Vodolija
Za Vodolije, proleće donosi mentalnu jasnoću i potrebu da se izrazite. Razgovori, pisanje, učenje i kratka putovanja mogu otvoriti nova vrata. Ovo je idealan period za deljenje ideja, ali i za slušanje drugih. Prava prilika dolazi kroz razmenu, a ne izolaciju.
Ribe
Ribe započinju proleće sa fokusom na vrednosti, novac i samopoštovanje. Pitanje koje se nameće je koliko cenite sebe i svoj rad. Kreativnost može postati izvor stabilnosti, ali samo ako verujete da je zaslužujete. Proleće vas uči da snovima treba struktura da bi preživeli.
(Index.hr)
