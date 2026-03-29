Promena sata i horoskop: Ko dobija nalet energije, a ko potpuni haos?

Neki znakovi se raduju kad je promena sata i pomeranje kazaljki, dok drugi to loše podnose. Pogledajte kako to na vas utiče, prema horoskopu!

Promena sata svake godine remeti ritam, san i raspoloženje mnogih ljudi. Dok neki jedva primećuju da su se kazaljke pomerile napred, drugima je potrebno nekoliko dana da ponovo sustignu.

Za mnoge, ulazak u prolećni deo godine i duži dani znače novi početak, ali svaki horoskopski znak reaguje na to na svoj način.

Nekima će promena sata doneti nalet energije i osećaj da konačno mogu da počnu ispočetka, dok će drugi biti razdražljiviji, umorniji i skloniji povlačenju.

Evo šta ova mala, ali za mnoge, veoma primetna promena donosi svakom znaku.

Ovan – malo nervoze

Ovan će promenu sata dočekati bolje od većine. Iako bi mogli biti malo nervozniji zbog nedostatka sna, duži dani će im zapravo odgovarati. Osećaće povećanu potrebu za akcijom, kretanjem i donošenjem novih odluka. Ovo je period u kojem će osećati da konačno mogu da ubrzaju sve što je do sada stagniralo.

Bik – vole rutinu, ne vole promene

Bikovi ne vole da im se rutina poremeti, a promena sata čini upravo to. Zbog toga, prvih nekoliko dana mogu biti spori, pospani i nevoljni da prave nagla prilagođavanja. Međutim, čim se naviknu na novi ritam, više svetlosti i duži dani će početi da im odgovaraju. Najviše će uživati u malim prolećnim ritualima i mirnijem tempu.

Blizanci – nema drame

Blizanci će prihvatiti promenu sata bez previše drame, ali će im umovi raditi danonoćno. Možda će osećati povećanu potrebu za druženjem, izlascima i pravljenjem novih planova, čak i ako njihova tela još ne prate taj tempo. Upravo zato treba da paze da se ne rasprše u previše pravaca odjednom. Biće energije, ali i nemira.

Rak – nedostatak sna pravi ih osetljivijim

Rakovi mogu osetiti promenu sata više od drugih znakova. Nedostatak sna i poremećen ritam mogu ih učiniti osetljivijim nego obično, pa će im trebati malo više mira i vremena za prilagođavanje. Duži dani će im doneti emocionalno olakšanje, ali tek kada pronađu svoj ritam. Biće im najudobnije da u novu rutinu uđu sporijim tempom.

Lav – osećaj buđenja

Za Lavove, promena sata donosi osećaj buđenja. Sa više sunca i dužim danima dolazi bolje raspoloženje, više samopouzdanja i želja da se ponovo istaknu. Iako ih početni umor može nakratko usporiti, brzo vraćaju svoj prepoznatljivi elan. Ovo je trenutak kada se ponovo osećaju u svom elementu.

Devica – iritira ih

Device će verovatno prve primetiti koliko ih je promena sata izbacila iz njihove uobičajene rutine. Mogu ih iritirati manja kašnjenja, nedostatak koncentracije ili osećaj da dan ne ide po planu. Međutim, oni će biti ti koji će pronaći najbrži način da se organizuju i prilagode. Nakon početnog otpora, novi ritam im može čak i odgovarati.

Vaga – više optimizma

Vaga će najviše primetiti promenu raspoloženja kada se promeni sat. Duži dani će im doneti više optimizma, želju za boljim trenucima i više društvenih kontakata. Međutim, prvih nekoliko jutra može im biti teže da ustanu i ispune svoje obaveze. Kada se prilagode, prolećna atmosfera će im biti veoma prijatna.

Škorpija – napor i umor

Škorpije će spolja delovati kao da im promena sata ne znači mnogo, ali iznutra mogu osećati povećan umor i potrebu za povlačenjem. Novi ritam će ih podstaći da posvete više vremena sebi, svojim mislima i svojim planovima za budućnost. Ovo nije vreme za prisiljavanje, već za tiho preuređivanje prioriteta. Kada se stabilizuju, mogu preduzeti vrlo konkretne korake.

Strelac – najviše se raduje

Strelac će biti među onima koji će se najviše radovati dužim danima. Za njih promena sata znači više kretanja, više spontanosti i osećaj da se život ponovo zahuktava. Iako mogu biti malo rasejani zbog nedostatka sna, to ih neće dugo sputati. Brzo će preći u prolećni režim i tražiti svaki mogući razlog da napuste kuću.

Jarac – ozbiljno kao i uvek

Jarci će ozbiljno shvatiti promenu sata, čak i ako to ne pokazuju. Možda će biti malo stroži prema sebi zbog nedostatka fokusa ili osećaja da nisu dovoljno efikasni. Međutim, duži dani će ih motivisati da uvedu bolju organizaciju i maksimalno iskoriste period koji je pred njima. Nakon kratkog prilagođavanja, ponovo će preuzeti kontrolu.

Vodolija – mentalno pokretanje

Vodolija će ovu promenu doživeti kao mentalno ponovno pokretanje. Možda će iznenada dobiti niz novih ideja, planova i želju da nešto promene u svom svakodnevnom životu. Jedini problem bi mogao biti što će njihovo telo tražiti odmor, dok će im glava juriti napred. Ako uspeju da usklade ova dva ritma, promena sata bi im mogla otvoriti veoma zanimljiv period.

Ribe – osetljiviji i iscrpljeniji

Ribe će među prvima osetiti da ih je promena sata malo iscrpela. Možda će biti sanjarskiji, osetljiviji i skloniji bežanju od obaveza, barem u prvih nekoliko dana nakon promene sata. Ali kako proleće bude jačalo, tako će jačati i njihova inspiracija, nežnost i osećaj da se nešto u vazduhu menja na bolje. Samo će im trebati malo više vremena nego drugima.

(Index.hr)

