Pronašli su fonatanu mladosti: Oni su kao staro vino – što stariji, to lepši i bolji!

Opšte je poznato da lepota ne dolazi samo spolja, nego i iznutra, ova tri horoskopska znaka sa godinama su to naučili. Znaju kako da unutrašnju lepotu reflektuju na spoljni svet i zato se brojke na njihovim licima vide manje. Oni imaju tu retku sposobnost da s godinama postaju sve privlačniji, dostojanstveniji i harizmatičniji. Njihova lepota ne zavisi od mladalačkog sjaja, već od zrelosti, samopouzdanja i unutrašnje stabilnosti koja dolazi s godinama.

Evo znakova koji najčešće „stare kao vino“:

Ovan – Mudrost dolazi s godinama

S godinama dolazi i mudrost.

Unutrašnja lepota zrači.

Niko ne može da ih povredi.

Ovnovi vole pustolovine i izuzetno su sigurni u sebe. Doduše, ovaj divlji znak se sa godinama malo smiri, ali to ne deluje negativno na njegovu sjajnu ličnost. Naprotiv, njihovo zračenje tek tada postane vidljivo, a njihova unutrašnja lepota vidi se i spolja. To ih čini posebno privlačnim.

Što su stariji, Ovnovi su otvoreniji i iskreniji, ali više niko ne može da ih povredi.

Lav – Harizmatični i uzorni s godinama

Lavovi zrače samopouzdanjem koje ne bledi s godinama.

Njihova lepota dolazi iz unutrašnje snage, dostojanstva i potrebe da ostave utisak.

U starijim godinama često postaju harizmatični mentori i uzori.

Lavovi rado privlače poglede i sijaju. Svejedno da li je reč o unutrašnjoj ili spoljašnjoj lepoti: Lavovi nikada ne prestaju da rade na sebi. U starijim godinama se ne opuštaju, a to je vidljivo: sa godinama njihova ličnost postaje još snažnija. Pošto se vrlo intenzivno bave svojim spoljašnjim izgledom, često deluju kao da ne stare.

Devica – Iskustvo je uči da koristi inteligenciju

Device vode računa o zdravlju, izgledu i mentalnoj higijeni.

S godinama postaju sve skladniji, smireniji i privlačniji u svojoj jednostavnosti.

Njihova čistoća duha i tela daje im svežinu čak i u poznim godinama.

Prava specifičnost Device i snažan karakter pojavljuju se tek u kasnijim godinama. Sa nakupljenim životnim iskustvom nauči da je njena inteligencija ekstremno privlačna pa se rado igra sa njom. Ovaj znak postaje sa godinama neverovatno privlačan.

Ovan, Lav i Devica su znakovi horoskopa koji ne jure mladost, oni se jednostavno transformišu u zrelost punu stila, snage i privlačnosti. Njihova lepota je tiha, ali moćna, i često dolazi do izražaja tek kad se svet oko njih uspori.

