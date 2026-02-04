Prošla godina donela je karmičku čistku, mnoge je bacila na kolena: Karte su bačene, evo šta nas čeka u 2026. godini

Posle godine koju su mnogi opisivali kao surovu karmičku čistku, 2026. ne donosi nužno nove potrese, već nešto zahtevnije: tiho, uporno sastavljanje života iz delova koji su ostali posle velikih promena.

Prošla 2025. je za mnoge bila godina sloma scenarija. Rušili su se planovi, završavale veze, a uloge koje su ranije davale sigurnost odjednom su počele da stežu. U vazduhu je visila rečenica koju su ljudi ponavljali kao mantru: „Tako, kao ranije, više ne može.“ I baš tu nastavlja 2026. godina, samo u drugačijem tonu. Ako je prošla godina bila o neizbežnim transformacijama, nova godina je o ponovnoj gradnji. O sazrevanju, učvršćivanju novih vrednosti i traženju oslonca koji je stvaran, a ne zamišljen

O skrivenim rizicima i zamkama 2026. govorila je Jelizaveta Levina, čitač tarota i lajf-kouč koja radi između Rusije i SAD. U svom godišnjem tarot-raspletu izdvojila je ključne tačke na kojima ljudi mogu ili da pređu na novi nivo, ili da se zaglave u dugom, iscrpljujućem osećaju neodređenosti.

Zašto promene toliko bole

Prema rečima Jelizavete Levine, utisak da nam se tlo pomera pod nogama nije samo posledica ličnih kriza. U pitanju su i širi procesi, osećaj da svet ulazi u novu epohu. Ona objašnjava da su se spore planete, koje simbolično oblikuju vrednosti čitavih generacija, gotovo istovremeno „preselile“ u nove znakove, a takvi pomaci se dešavaju retko i često stvaraju osećaj preloma i u društvu i u privatnim životima.

Pluton u Vodoliji, kaže ona, pojačava tehnološki skok i kolektivnu potrebu za slobodom. Uran u Blizancima menja način na koji komuniciramo, radimo i učimo. Neptun i Saturn u Ovnu pomeraju fokus sa čekanja i maštanja na akciju i ličnu odgovornost. Svet se ubrzao i više ne podržava život po inerciji. Povlačenje i „preživljavanje u tišini“ postaje sve teže, a uključivanje, prisutnost i spremnost na lične odluke postaju uslov stabilnosti

Prve dve zamke 2026. godine

U tarot-raspletu Jelizaveta Levina posebno izdvaja četiri zamke koje u 2026. mogu skupo da koštaju. Ne zato što donose spektakularne probleme, već zato što tiho kradu vreme, volju i mentalni mir.

Prva i jedna od najopasnijih zamki su očekivanja. Želja da svet bude fer, ljudi prijatni, a okolnosti predvidive u ovoj godini lako se pretvara u konstantno razočaranje.

„Ako čekate da svet bude pravedan, ljudi zgodni za saradnju, a okolnosti predvidive, brzo ćete se razočarati“, naglašava Jelizaveta.

Poenta 2026. je, prema njenim rečima, u promeni unutrašnje pozicije. Umesto pasivnog nezadovoljstva, godine traži pitanje: šta ja mogu da uradim u situaciji koja je sada takva kakva jeste. Ovaj pomak u razmišljanju postaje ključ lične stabilnosti.

Druga zamka je rasipanje energije. Mnogi će imati utisak da „moraju sve“, da treba da se uhvate za deset stvari odjednom, jer se sve menja i „ne sme se propustiti prilika“. Ali takvo razletanje često stvara samo iluziju napretka. Na kraju ostaje umor, a rezultati su tanki.

Da bi se to sprečilo, Levina savetuje da svako sebi formuliše sopstvena pravila života. Nekoliko principa koji čuvaju energiju i štite od samoprevare. Kao primere navodi odluke koje deluju jednostavno, ali menjaju sve: da se ne zarađuje po cenu sagorevanja, da se prekine potreba da se nekome nešto dokazuje, da se prema sebi postupa pažljivije i da se ne ostaje u odnosima koji su se potrošili. Takve odluke umanjuju unutrašnji pritisak i vraćaju osećaj kontrole.

Treća i četvrta zamka

Treća zamka je odbijanje izbora. 2026, po njenim rečima, ne trpi stanje „na čekanju“. Nada da će se sve samo razrešiti postaje posebno destruktivna. Godina gura ka konkretnim, ponekad i radikalnim odlukama: u poslu, u odnosima, u načinu života. Jelizaveta Levina poručuje: „Najskuplja greška nije greška, već nečinjenje.“

Izbor se može korigovati, prepakovati, promeniti. Ali vreme koje prođe u odugovlačenju ne može se vratiti. U 2026. prednost dobijaju oni koji delaju, čak i kada pogreše, nad onima koji čekaju savršen trenutak.

Četvrta zamka su iluzije. Ova godina, kako kaže, može doneti zaljubljenost, nalet inspiracije, nove ideje i snažne unutrašnje impulse. Ali istovremeno traži veštinu da se razdvoje stvarnost i fantazija. U redu je očarati se, ali opasno je ostati zarobljen u sopstvenoj projekciji, jer upravo iluzije odvlače od realnih prilika i konkretnih rešenja

Dve faze 2026. godine

Jelizaveta Levina 2026. jasno deli na dva perioda, svaki sa drugačijim zadatkom.

U prvoj polovini godine, do sredine leta, važno je popustiti stisak. To znači manje perfekcionizma, manje života iz „moram“ i manje pokušaja da se sve drži pod totalnom kontrolom. Spoljašnjih događaja može biti relativno malo, pa taj mirniji ritam vredi iskoristiti za iskren razgovor sa sobom, kao i za brigu o fizičkom i emotivnom stanju.

Druga polovina godine donosi period aktivnih poteza. Ne nužno solo, naprotiv. Levina savetuje ulazak u zajednice, jačanje partnerstava i pokretanje zajedničkih projekata. Model „ja sve sam“ polako slabi, a dobijaju kolaboracije u kojima se svako oslanja na svoje jake strane. U 2026. se stabilnost češće gradi kroz ljude, tim i dobar dogovor, nego kroz usamljen heroizam.

Prošla godina je već pokazala da nema smisla čekati da teškoće same prestanu. 2026. nudi drugačiji put: odgovornost bez iluzija, bez samoprevare i bez odlaganja. Ovo je godina u kojoj ne pobeđuju najbrži i naj“pravilniji“, već oni koji su naučili da budu svoji i da stoje iza tog izbora, prenosi Blic žena.

