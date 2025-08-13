Proverite koja rasa pasa je stvorena za vaš horoskopski znak

Vaš horoskopski znak mnogo govori o vašem temperamentu, energiji i potrebama – pa zašto ne bi otkrio i koja rasa psa će vam najbolje odgovarati? Astrologija povezuje osobine svakog znaka s karakteristikama omiljenih četvoronožnih ljubimaca, pa pogledajte šta su zvezde odabrale za vas.

Ovan

Ovnovi su blagosloveni aktivnošću tela i uma. Oni su takođe nezavisni i dinamični po prirodi. Džek Rasel terijer je idealan izbor za kućne ljubimce ovog znaka. Kao rasa je živahan, nezavisan, pametan. okretan i idealan je za učešće u sportskim događajima. Još jedan dobra rasa pasa za Ovna je šnaucer. Odličan pas čuvar, energičan i uglavnom blage naravi, odgovara prirodi jednog Ovna.

Bik

Osobe u ovom znaku su vredne i pouzdane, ali mogu se vrlo lako ulenjiti ako nemaju nagradu kao motivaciju za određeni zadatak. Bernardinac – stabilan i temperamentan pas odgovara Bikovima. Ova rasa voli da se igra na otvorenom i idealna je za povlačenje kolica i sanki. Osim njih, Bik želi da održi blisko povezan krug porodice i prijatelja, a u tome imaju sličnosti sa Škotskim terijerima.

Blizanci

Prijateljski nastrojeni i inteligentni Zlatni retriveri će zabavljati Blizance. Oni su uvek u potrazi za stvarima koje mogu da stimulišu svoje znatiželjne umove, a razigrani retriver će učiniti da im nijedan trenutak ne bude dosadan.

Blizanci vole da steknu nove prijatelje i vole raznolikost u druženju. Slično tome, Labrador je poznat po svojoj društvenoj prirodi i može im se verovati oko dece, manjih kućnih ljubimaca, starijih osoba i na bilo kom društvenom skupu.

Rak

Rakovi su emotivna bića i žele pse koji su jednako osetljivi i odani. Patuljasti špic rasa se uklapa savršeno za njih jer zahtevaju stalno maženje i poljupce. Uprkos svojoj maloj veličini, i čivava je živahna i izuzetno lojalna svom vlasniku, što bi odgovaralo ličnosti jednog Raka.

Lav

Snažan Lav zahteva isto takvog ljubimca. Masivan i mišićav rotvajler može biti zastrašujući div ili zver, u zavisnosti od ličnosti psa. Lavovi pokazuju bez premca hrabrost i odanost – baš kao i nemački ovčar. Pas može da bude dominantan i neustrašiv, što ga čini pogodnim za vlasnika u znaku Lava.

Devica

Ljudi koji pripadaju ovoj zemljanom znaku imaju tendenciju da budu radoznali, logični i opušteni. Takav pas, koji je inteligentan i nenametljiv, odgovara im najviše. Pas Sv. Huberta pokazuje takve osobine i ljubav. Nije ni čudo što se koristi za policijske aktivnosti i sprovođenje zakona. Prijateljski, miran i lak za održavanje Bigl bio bi divan ljubimac za nezavisnu i pragmatičnu Devicu.

Vaga

Vage prikazuje instinktivnu sposobnost čitanja misli drugih ljudi, dobri su slušaoci i imaju dobru veštinu komunikacije. Iako vage imaju tendenciju da imaju uravnotežen pristup prema životu, kao i Irski ili engleski seteri vole više da se igraju nego da rade. Oni će se povezati preko svoje sopstvene tvrdoglavosti i ponekad lenjog ponašanja.

Škorpija

Pirinejski planinski pas sa prelepom, gustom dlakom odiše veličanstvom. To je miran i dobro vaspitan pas, ali može da pokuša da dominira kod nesigurnog vlasnika. Ovakav pas savršen je za Škorpije, koji drži do sebe i može da iskaže svoju dominantnu osobinu.

Vodeni znak kao što je Škorpija predstavlja „tamnu stranu “ Zodijaka. Kao rezultat toga, oni vole stvari koje su egzotične ili jednostavno drugačije. Portugalski pas je aktivan i samodovoljna rasa koja će odgovarati vlasniku Škorpiji.

Strelac

Tipičan Strelac je slobodnog duha, miran, voli putovanja i istraživanje novih mesta. Hrtovi bi bili idealni kućni ljubimci za njih, blage su naravi, aktivni, vole trke i lov na divljim terenima. Takođe, temperament Škotskih ovčara odgovara tolerantnim i liberalim Strelčevima.

Jarac

Jarčevi vole da se pozabave životom na konvencionalne načine. Oni vrednuju stabilnost, smirenost i zrelost. Bokseri pripadaju rasi snažno orijentisanih pasa. Jarčevi su često tvrdoglavi, a mogu da budu žestoko lojalni prema onima koje vole. Dalmatinci su takođe lojalni, zaštitno orijentisani i razigrani, i važe za dobre saputnike za ljude rođene u ovom znaku.

Vodolija

U njima vlada Saturn, a Vodolije mogu izgledati hladno i bez emocija onima koji ih ne znaju. Aljaski malamut je takođe oprezan oko novih ljudi, ali kada ih upozna, pruža im bezuslovnu ljubav.

Vodolije su duboki mislioci, koji teže da ispituju sve oko njih i razvijaju pobunjenički stav. Rodezijski Ridžbek je osetljiv pas sa nizom izražajnih očiju. Takođe ovi psi nisu za vlasnike početnike – oni su jake volje i relativno teško ih je trenirati – savršen izazov za Vodolije.

Savršen pas za Ribe bio bi kontinentalni patuljasti španijel. Ovaj živahan, razigran, lakonog i graciozan pas je idealan za idealiste i sanjare kao što su Ribe. Ljudi rođeni u ovom znaku su veoma osetljivi i traže pažnju od svojih najmilijih. Razigrani i detinji Mops, kojem treba stalni pratilac, odličan je izbor za Ribe.

