Proverite koji ste znak u arapskom horoskopu

Arapi veruju da svaki čovek ima osobine nekog oružja. Ovaj horoskop se bazira na agresivnosti, mudrosti, odbrani, ravnoteži, fatalizmu i evoluciji.

Nastao je još u davnim vremenima, rasprostranjen je u arapskim zamljama, a u Evropu je stigao negde oko XV veka, Jednostavan je i zanimljiv.

1. Datum vašeg rođenja je:

– Između 23. avgusta i 22. septembra – (1 poen)

– Između 21. marta i 20. aprila – (2 poena)

– Između 21. juna i 22. jula – (3 poena)

– Između 23. oktobra i 21. novembra – (4 poena)

– Između 21. maja i 20. juna – (5 poena)

– Između 21. aprila i 20. maja – (6 poena)

– Između 20. februara i 20. marta – (7 poena)

– Između 23. septembra i 22. oktobra – (8 poena)

– Između 23. jula i 22. avgusta – (9 poena)

– Između 22. decembra i 20. januara – (10 poena)

– Između 21. januara i 19. februara – (11 poena)

– Između 22. novembra i 21. decembra – (12 poena)

2. U trenutku vašeg rođenja, vaše rodno mesto je imalo:

– Manje od 500 stanovnika – (1 poen)

– Između 500 i 2.000 stanovnika – (2 poena)

– Od 2 hiljade do 5 hiljada stanovnika – (3 poena)

– Od 5 hiljada do 15 hiljada stanovnika – (4 poena)

– Od 15 hiljada do 50 hiljada stanovnika – (5 poena)

– Od 50 hiljada do 100 hiljada stanovnika – (6 poena)

– Od 100 hiljada do 200 hiljada stanovnika – (7 poena)

– Od 200 hiljada do 350 hiljada stanovnika – (8 poena)

– Od 350 hiljada do 500 hiljada stanovnika – (9 poena)

– Od 500 hiljada do 600 hiljada stanovnika – (10 poena)

– Od 600 hiljada do 700 hiljada stanovnika – (11 poena)

– Preko 700 hiljada stanovnika- (12 poena)

3. Kada ste se rodili, vaši roditelji su bili (uzima se zanimanje oca):

– Bez zanimanja, sezonski radnici, nezaposleni – (1 poen)

– Nekvalifikovani radnici, zemljoradnici – (2 poena)

– Kvalifikovani radnici, trgovci, zanatlije, srednje medicinsko osoblje – (3 poena)

– Prosvetni radnici, lekari i vaspitači – (4 poena)

– Vojna lica, vojni službenici – (5 poena)

– Administrativni službenici svih vrsta – (6 poena)

– Novinari, pisci, pesnici – (7 poena)

– Niži rukovodioci u bankama, privredi, trgovini, saobraćaju – (8 poena)

– Političari, diplomate, advokati, sudije, arhitekte, inženjeri – (9 poena)

– Umetnici, slikari, glumci, vajari, primenjeni umetnici – (10 poena)

– Visoki rukovodioci, direktori preduzeća – (11 poena)

– Poznate ličnosti: nauka, politika, umetnost, sport, estrada – (12 poena)

Saberite brojeve i podelite ga sa tri, pa ćete u donjoj koloni naći broj pod kojim je vaše oružje.

Recimo: rođeni ste 28. jula (9 poena), u mestu koje ima od 50 do 100 hiljada stanovnika (6 poena), a otac vam je bio niži rukovodilac (8 bodova). Znači, kad saberete 9+6+8=23. U slučaju da broj koji dobijete, kao u ovom slučaju, nije deljiv sa 3, tada ćete odabrati najbliži broj koji je deljiv sa tri, u ovom slučaju je to 24. Tako na kraju dobijamo: 24:3=8.

Oružja su:

1. Nož

2. Kama

3. Perorez

4. Arapski mač

5. Buzdovan

6. Topuz

7. Sekira

8. Lanac

9. Sablja

10. Koplje

11. Praćka

12. Strela

(besnopile.rs)