Prvi brak im je samo proba: Znakovi horoskopa koji se najčešće dva puta venčavaju

Bik, Vaga, Škorpija, Strelac i Vodolija su znakovi horoskopa koji imaju najviše šansi da se dva puta venčavaju. Ovi ljudi traže utehu i traže ljubav po drugi put, neki je osećaju nepotpuno u prvom braku.

Oni mogu da se osećaju emocionalno i mentalno udaljeni od svog supružnika i u jednom trenutku kada distanca postane nepodnošljiva, razvod ostaje poslednja tačka. Zatim, da bi potražili utehu, ovi ljudi traže utehu i traže ljubav po drugi put. Ovi ljudi su otvoreni za brak po drugi put i čak bi to više voleli.

Ovde su navedeni horoskopski znaci koji će verovatno da se dva puta venčavaju.

Bik – potražiće drugog partnera ako nema stabilnosti i sigurnosti

Bikovi su poznati po želji za stabilnošću i sigurnošću u odnosima. Ako njihov prvi brak ne ispuni njihova očekivanja, verovatnije je da će potražiti partnera koji im može pružiti stabilnost i sigurnost za kojima žude. Neće ih zadovoljiti manje.

Vaga – bez harmonije i ravnoteže ne mogu

Ljudi ovog horoskopskog znaka cene harmoniju i ravnotežu u svojim odnosima. Ako im prvi brak ne pruži ravnotežu i harmoniju koju traže, veća je verovatnoća da će potražiti partnera koji im to može ponuditi u drugom braku.

Škorpija – ako nisu cenjeni

Poznati su po svojoj intenzivnoj emocionalnoj dubini i strasti. Ako se osećaju necenjeno u prvom braku, sigurno će potražiti partnera koji može da parira njihovom intenzitetu i strasti u drugom braku.

Strelac – ako se osećaju ograničeno

Oni visoko cene slobodu i nezavisnost i mogu se osećati ugušeno u tradicionalnom braku. Ako se osećaju ograničeno u svom prvom braku, možda će verovatnije tražiti drugog partnera koji će ih učiniti nezavisnijim i slobodnijim.

Vodolija – slede svoje interese

Oni cene individualnost i jedinstvenost u svojim odnosima. Ako osećaju da im prvi brak neće dozvoliti da izraze svoju individualnost ili da slede svoje interese, veća je verovatnoća da će ući u drugi brak sa nekim ko deli njihove vrednosti i interesovanja, piše TOI.

