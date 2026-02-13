Prvi će vam okrenuti leđa kad zagusti: Ova 3 znaka su tu samo dok im trebate, posle vas ne poznaju!

Neki su tu samo dok imaju korist. Ova 3 znaka će vam prvi okrenuti leđa kad zagusti - proverite ko vas koristi i bežite na vreme!

Postoje ljudi koji su majstori da budu tu kad je njima nešto potrebno. Nasmejani su, ljubazni, zovu svaki dan i čine se kao najbolji prijatelji na svetu. Ali, čim dobiju ono po šta su došli – bilo da je to novac, veza ili samo rame za plakanje, oni nestaju bez traga. Prvi će vam okrenuti leđa čim osete da vi više nemate šta da im ponudite.

Ova tri znaka vas „ne poznaju“ onog trenutka kad vama zagusti. Dok vi rešavate njihove probleme, vi ste kraljevi. Kad vama zatreba pomoć, oni iznenada imaju previše posla.

Blizanci – Majstori za izgovore i prodavanje magle

Oni su tu dok je zabavno i dok od vas mogu da izvuku neku informaciju ili zabavu. Blizanci će vas zvati deset puta dnevno dok im trebate da im prekratite vreme ili rešite neku sitnu dramu. Ali, čim vama život postane težak, oni postaju neuhvatljivi. Odjednom im telefon nije pri sebi, imaju hiljadu neodložnih obaveza i jednostavno ispare.

Neće vas oni napasti, samo će vas tiho i hladno zaboraviti dok im opet ne zatreba neka usluga. Za njih ste vi samo prolazna stanica, a njihova odanost traje tačno onoliko koliko i njihova trenutna korist.

Lav – Sjajni prijatelji, ali samo dok sija sunce

Lav voli da bude viđen sa onima koji su uspešni, moćni ili popularni. Dok ste vi na vrhu i dok mogu da se ponose vama pred drugima, biće vam najbliži i nazdravljaće u vaše ime. Međutim, ako padnete ili vam krene nizbrdo, Lav će prvi potražiti novo, „sjajnije“ društvo.

Njima tuđa muka kvari sliku o savršenom svetu u kojem oni moraju biti glavni. Prvi će vam okrenuti leđa jer se plaše da će ih vaša loša sreća „zaraziti“ ili im pokvariti reputaciju. Oni ne vole gubitnike, čak i ako ste im do juče bili najbolji prijatelji.

Jarac – Čista matematika bez trunke emocija

Jarac ne troši ni minut svog vremena na ljude od kojih nema apsolutno nikakvu korist. Ako ste mu bitni za karijeru, društveni status ili bilo kakav napredak, biće najprofesionalniji i najodaniji saradnik. Ali, onog momenta kad proceni da ste dali sve što ste imali i da mu više ne služite na putu ka vrhu, on postaje stranac.

Nema tu svađe, nema tu drame – samo hladna tišina. Okrenuće vam leđa bez ijedne reči, kao da se nikada niste ni sreli, jer ste za njega postali „nerentabilna investicija“.

Čuvajte se onih koji su tu samo dok im trebate. Pravi prijatelji se ne broje kad se nazdravlja, nego kad se ostane sam u mraku.

