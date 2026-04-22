Prvi dan sezone Bika doneo je znak za 4 pripadnika horoskopa: Evo šta su videli

Prvi dan sezone Bika Bika 20. aprila mnogi su osetili kao tihu, ali veoma snažnu promenu u vazduhu. Nije to bio klasičan preokret koji se odmah vidi spolja, već nešto mnogo suptilnije – san koji se pamti do detalja, poruka koja stiže baš kada nekom padne na pamet jedna osoba, neobičan susret ili jak unutrašnji osećaj da nešto važno tek dolazi. Prvi dan nove astrološke sezone često ume da pošalje simboličan znak onim znacima kod kojih se aktivira važna životna oblast.

Ovoga puta, pažnja je usmerena na Bikove, Device, Jarčeve i Ribe. Prema astrološkim tumačenjima, baš ova četiri znaka mogla su od 20. aprila da osete da se nešto pokrenulo – ne nužno glasno i dramatično, ali dovoljno jasno da ostavi trag.

Prvi dan sezone Bika – upravo je Bik dobio poruku kroz san

Za Bikove, prvi dan njihove sezone bio je posebno snažan. Mnogi pripadnici ovog znaka navodno su imali upečatljive snove, pune simbola, poznatih lica ili situacija koje su delovale gotovo stvarno. Takvi snovi, prema astrologiji, nisu obični. Oni mogu biti način da podsvest obradi ono što dolazi i pripremi osobu za odluku, promenu ili novu priliku koja se približava.

Devica je znak prepoznala kroz neobičan susret

Device su, kako astrolozi tvrde, znak mogle da dobiju kroz susret koji na prvi pogled deluje slučajno. To može biti razgovor sa osobom koju dugo nisu videle, poznanstvo koje se dogodilo neočekivano ili rečenica koju su čule baš u pravom trenutku. Za Devicu, koja inače sve analizira, ovo je period kada bi trebalo manje da sumnja, a više da obrati pažnju na detalje koji se ponavljaju.

Jarcu se javila prošlost

Kod Jarčeva se znak najčešće pojavio kroz poruku, poziv ili podsećanje na nešto što je ostalo nedovršeno. Nekome se javila osoba iz prošlosti, nekome stara ideja, a neko je dobio priliku da ispravi ono što mu je dugo stajalo kao teret. Astrolozi smatraju da to nije slučajnost, već poziv da zatvore jedno poglavlje kako bi otvorili drugo.

Ribe su najjače osetile intuiciju

Ribe su ovaj prelazak osetile možda i najdublje. Kod njih znak nije morao da dođe spolja – bio je unutrašnji. Jak osećaj, slutnja, mir ili nemir bez jasnog objašnjenja. Kada Ribe poveruju svojoj intuiciji, često prepoznaju ono što drugima promakne. Upravo zato astrolozi savetuju da sve što su osetile ovih dana zapišu.

Ovi znakovi možda ne izgledaju spektakularno, ali u astrologiji imaju posebno značenje. Kaže se da podsvest prima astrološku energiju i prevodi je na jezik koji možemo da razumemo. Ko je od 20. aprila dobio svoj znak, trebalo bi da ga zabeleži – jer baš tu može da se krije odgovor koji će uskoro postati važan.

