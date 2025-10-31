Prvi novembar za 3 znaka horoskopa donosi radost koju nisu osetili dugo

Od 1. novembra 2025. godine, tri znaka Zodijaka ulaze u period u kojem će iskreno i duboko osetiti radost koju već neko vreme nisu doživeli.

Šta se dešava astrološki

Na ovaj datum, preovlađuju energije onoga što astrolozi opisuju kao „oslobađanje od težine“ i povratak onoga što nas istinski veseli. Ovaj prenos označava prekretnicu – mesto na kojem pojedinci ponovo otkrivaju delove sebe koji su bili potisnuti od straha, kompromisa ili pravila koja su prihvatili.

Radost koja se vraća nije površna – ona je autentična i proističe iz prihvatanja sebe i svoje istine.

Ko su ta tri znaka?

Bik

Za Bikove, ovo je dan kada se ponovo povezuju sa svojim zadovoljstvima – stvarima koje ih ikada nisu prestale ispunjavati, ali su možda zanemarili zbog obaveza ili rutine. Oslobađanje od tereta svakodnevnice čini prostor za kreativnost, emotivnu iskrenost i istinsko uživanje.

Blizanci

Blizanci će primetiti kako varnica radosti ponovo osvaja njihov duh – razigranost, znatiželja, šarm i humornost se vraćaju u punoj meri. Ovo je trenutak kada mogu da oslobode svoj potencijal i svet oko sebe podignu sopstvenom energijom.

Rak

Rakovi će osećati kako se teško breme emotivnih bola i razočaranja konačno povlači. Umesto usidrene tuge, dolazi mogućnost za novi početak – otvaranje ka radosti, obnovi i životnoj lakoći.

Kako iskoristiti ovaj period za sebe

Prvo, dozvolite sebi da prepoznate šta vas je u poslednje vreme sputavalo – rutina, očekivanja, ili strahovi.

Drugo, omogućite sebi da sledite što vas istinski čini srećnim – hobiji, izražavanje, emocije bez izgovora.

Treće, budite spremni da prihvatite promenu: novi nivo radosti često dolazi uz pomak iz zone komfora.

Četvrto, ostanite prisutni u trenutku – radost ne mora biti spektakularna, često je to tiha, autentična i unutrašnja.

