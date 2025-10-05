Prvi Supermesec u godini donosi okončanje starih ciklusa i novu energiju – očekujte neočekivano!

Dana 7. oktobra 2025. očekuje nas prvi Supermesec u godini, poznat i kao Žetveni Mesec.
Ovaj astronomski fenomen nastaje kada je Mesec najbliži Zemlji, pa izgleda veće i svetlije nego inače. Njegov uticaj je snažniji, a energije intenzivnije.
Supermesec u Ovnu – energija akcije i hrabrosti
Pun Mesec u znaku Ovna donosi talas odlučnosti, inicijative i liderske energije. Ovan je znak novih početaka, pa je ovo idealan trenutak da:
završite stare zadatke,
započnete nove projekte,
pokažete hrabrost i nezavisnost,
preuzmete vođstvo u važnim situacijama
Žetveni Mesec – simbol izobilja i zahvalnosti
Tradicionalno, Žetveni Mesec označava kraj sezone berbe i vreme zahvalnosti prirodi. U simboličkom smislu, to je trenutak da se osvrnemo na postignuća i da ubiramo plodove svog rada.
Tokom ovog perioda, svi horoskopski znaci osećaće pojačanu energiju, ali posebno:
Ovan, Lav i Strelac – dobijaju dodatnu snagu i motivaciju.
Rak i Jarac – suočavaju se sa izazovima u odnosima.
Vaga – traži balans između sebe i drugih.
Supermeseci u 2025. godini
7. oktobar – Žetveni Mesec (akcija, završetak ciklusa)
5. novembar – Mesec dabra (porodica, priprema za zimu)
4. decembar – Hladni Mesec (tišina, introspektiva)
Pun Mesec 7. oktobra 2025. u Ovnu donosi priliku da prevaziđemo sebe, završimo ono što smo odlagali i hrabro zakoračimo u nove početke. Njegova simbolika – snaga, akcija i zahvalnost – podseća nas da je pravi trenutak da se oslobodimo starih tereta i otvorimo prostor za nove mogućnosti.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com