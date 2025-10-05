Prvi Supermesec u godini donosi okončanje starih ciklusa i novu energiju – očekujte neočekivano!

Dana 7. oktobra 2025. očekuje nas prvi Supermesec u godini, poznat i kao Žetveni Mesec.

Ovaj astronomski fenomen nastaje kada je Mesec najbliži Zemlji, pa izgleda veće i svetlije nego inače. Njegov uticaj je snažniji, a energije intenzivnije.

Supermesec u Ovnu – energija akcije i hrabrosti

Pun Mesec u znaku Ovna donosi talas odlučnosti, inicijative i liderske energije. Ovan je znak novih početaka, pa je ovo idealan trenutak da:

završite stare zadatke,

započnete nove projekte,

pokažete hrabrost i nezavisnost,

preuzmete vođstvo u važnim situacijama

Žetveni Mesec – simbol izobilja i zahvalnosti

Tradicionalno, Žetveni Mesec označava kraj sezone berbe i vreme zahvalnosti prirodi. U simboličkom smislu, to je trenutak da se osvrnemo na postignuća i da ubiramo plodove svog rada.

Tokom ovog perioda, svi horoskopski znaci osećaće pojačanu energiju, ali posebno:

Ovan, Lav i Strelac – dobijaju dodatnu snagu i motivaciju.

Rak i Jarac – suočavaju se sa izazovima u odnosima.

Vaga – traži balans između sebe i drugih.

Supermeseci u 2025. godini

7. oktobar – Žetveni Mesec (akcija, završetak ciklusa)

5. novembar – Mesec dabra (porodica, priprema za zimu)

4. decembar – Hladni Mesec (tišina, introspektiva)

Pun Mesec 7. oktobra 2025. u Ovnu donosi priliku da prevaziđemo sebe, završimo ono što smo odlagali i hrabro zakoračimo u nove početke. Njegova simbolika – snaga, akcija i zahvalnost – podseća nas da je pravi trenutak da se oslobodimo starih tereta i otvorimo prostor za nove mogućnosti.

