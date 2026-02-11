Prvo on, pa tek onda svi ostali: Ovaj znak vidi samo sebe, njegova sebičnost ne poznaje granice

Uzimaju sve, a ne daju ništa! Psihologija i zvezde otkrivaju znak čija sebičnost ne poznaje granice - proverite ko je na crnoj listi!

Svi poznajemo tu osobu. Onu koja će bez treptaja prekinuti vašu najvažniju priču da bi ispričala nešto svoje, potpuno nebitno. Onu koja nikada ne pita „kako si“, osim ako to nije uvod u njihovu dugačku listu žalbi. I dok ih vi verovatno pravdate lošim danom ili teškim detinjstvom, istina je mnogo prostija – oni su jednostavno centar sopstvenog svemira. Za ovaj znak, empatija je samo reč u rečniku, a sebičnost ne poznaje granice.

Reč je o Ovnu.

Svet postoji samo da bi im služio

Ovan ne mrzi druge ljude, on ih prosto ne primećuje dok mu ne zatrebaju. Njihova ambicija je toliko agresivna da će bez oklevanja zgaziti tuđa osećanja, planove ili potrebe samo da bi stigli tamo gde su naumili.

Ako ste u vezi sa Ovnom, verovatno ste već naučili da su vaši problemi „sitnica“ u poređenju sa njihovim minimalnim neprijatnostima. Oni ne biraju sredstva, jer u njihovoj glavi – oni su jedini koji imaju prednost.

Zašto nikada ne popuštaju?

Kod njih ne postoji kompromis. Postoji njihova volja i pogrešan put. Ovan smatra da je njegova iskrenost (koja je često obična grubost) vrlina, dok je tuđa povređenost znak slabosti.

Njihov ego je toliko ogroman da zauzima celu prostoriju, ne ostavljajući vazduh za bilo koga drugog. Oni će vam uzeti sve, vreme, energiju i emocije, a na kraju će se pitati zašto ste neraspoloženi.

Jasno je da njihova sebičnost ne poznaje granice, jer vaš bol za njih prosto nije relevantna informacija.

Da li je moguće promeniti ih?

Iskreno? Skoro nikada.

Ovan se menja samo ako on od toga ima direktnu korist. Njihova potreba da budu prvi u svemu jača je od bilo kakve ljubavi ili prijateljstva. Ako pokušate da im ukažete na to da su sebični, dobićete ili napad ili potpuno ignorisanje.

Oni su jednostavno baždareni tako da vide samo svoj cilj, a svi ostali su tu samo kao statisti u njihovom filmu. Kada jednom shvatite da ta sebičnost ne poznaje granice, prestaćete da tražite opravdanja tamo gde ih nema.

Vaš mir je vredniji od njihovog ega

Nemojte trošiti godine pokušavajući da ih naučite osnovama lepog ponašanja ili empatije. Neki ljudi su prosto rođeni da budu glavni glumci u svojoj drami, bez obzira na cenu koju drugi plaćaju.

Na kraju dana, vi ste ti koji morate da povučete crtu, jer u vašem životu vi najbolje znate ko ima prednost – vaša mentalna stabilnost ili njihova beskrajna potreba za pažnjom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com