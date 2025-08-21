Psihički nestabilni ljudi: Sa ovim horoskopskim znakovima nikada ne znate na čemu ste

Sa njima nikad mirno, nikad jednostavno

Svi se ponekad osećamo neraspoloženo, ali kod nekih ljudi promene raspoloženja toliko su izražene da ih možemo okarakterisati kao emotivno nestabilne.

Ovih 5 horoskopskih znakova su upravo takvi:

1. Rak

Rakovi su toliko osetljivi da se često uvrede i na najmanju sitnicu. Ujutro mogu biti dobre volje i puni energije, a već do ručka nervozni i skloni provokaciji. Iako njihovo ponašanje može biti odbojno, to ne rade namerno. Jednostavno ne shvataju stvari na isti način kao i drugi horoskopski znakovi. Odlični su prijatelji i jako brižni pa je stoga potrebno provesti neko vreme s njima i upoznati ih kako bi nam pružili svu ljubav i kako bismo upoznali njihove emocije u pravom smislu.

2. Vaga

Baš kao što im i samo ime kaže, Vagama je izrazito važan životni balans, ali njega nije baš tako lako postići. Za postizanje balansa potrebne su vežba i energija, a Vage ponekad namerno izazivaju neravnoteže u svom životu kako bi postigle određeni cilj. Tako nešto može uticati na njihovo emocionalno stanje pa su sklone različitim ispadima.

3. Škorpija

Ako Škorpije ne kontrolišu svoje emocije, oni mogu biti jako neprijatni. Njihova osećanja mogu se manifestovati u obliku besa, osvete ili većih ispada. Međutim, kada jednom udare o dno, skloni su vrlo brzo da se oporave i ponovo postanu emocionalno stabilni.

4. Strelac

Iako Strelci nisu emocionalno nestabilni na tipičan način, njihovo raspoloženje može biti vrlo promenljivo. Na primer, jednom će na iznenađenje reagovati s oduševljenjem i žarom, a drugi put će ih tako nešto razljutiti ili će biti nezainteresovani. Tome je najčešće razlog stres ili zaokupljenost određenim stvarima, zbog kojih se ne mogu koncentrisati niti veseliti ičemu drugom.

5. Ribe

Ovaj horoskopski znak ima duboku intuiciju i veoma saoseća s drugima. Dobra stvar je što većina Riba zna kako da kontroliše svoje emocije i pretoči ih u nešto korisno pa se jako mnogo njih bavi nekim tipom umetnosti. Međutim, ako nemaju gde da se “izduvaju”, s njima može biti jako teško, piše Stil.

