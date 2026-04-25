Pucaju od zavisti: Ovi znaci ne mogu da prihvate tuđi uspeh, glume osmehe!

Škorpija, Jarac i Devica pucaju od zavisti, umesto da vam čestitaju na uspehu oni to odglume a zatim analiziraju zašto to oni nisu postigli.

Horoskopski znaci koji ne mrze otvoreno tuđi uspeh; oni ga „gutaju“ u tišini, glume osmeh, ali pucaju od zavisti. Zatim satima analiziraju zašto im se to nije dogodio. Iako zavist postoji kod svih, kod tri znaka je na ivici da sabotira lično zadovoljstvo.

Dok nečiji trijumf može biti izvor inspiracije, postoje ljudi koji na tuđi uspeh reaguju sa dozom nelagode, pa čak i zavisti. Umesto da se raduju postignućima svojih bližnjih, oni ih doživljavaju kao konkurenciju.

Škorpija: Savršene kontrole krije zavist

Škorpije pucaju od zavisti, ali nikada neće priznati da je uznemirava tuđe unapređenje. Čestitaće mirnim glasom, a zatim će nedeljama analizirati svaki detalj.

Ona svoju ljubomoru spakuje u tišinu i povlačenje, što je deo njene karakteristične emocionalne kontrole. Kada se pritisak nagomila, ona postaje hladna prema osobi koja je uspela, čak i ako ta osoba nije imala šta da krije.

Jarac: uvek se takmiči

Jarac zavist vidi kao signal da trči brže, stalno upoređujući pozicije, titule i plate. On doživljava međusobni trofej kao poruku da nije uradio dovoljno.

Iako ga ovo takmičarsko ponašanje gura napred, istovremeno ga iscrpljuje. Jarčevi retko uživaju u onome što već imaju jer su stalno fokusirani na sledeći korak.

Devica: najopasniji oblik zavisti

Devica ima najtiši, ali možda i najopasniji oblik zavisti, koji ne udara spolja, već unutra. Kada neko drugi dobije pohvalu, Devica odmah pravi spisak sopstvenih propusta.

Njen perfekcionizam se često pretvara u grubu samokritiku koja je lišava mira i sna.

Kako se osloboditi zavisti?

Zavist ovih znakova često proizilazi iz visokih ličnih standarda: Škorpija želi moć, Jarac želi status, a Devica želi savršenstvo. Da biste prevazišli ovaj osećaj, astrolozi preporučuju sledeće korake:

Priznajte osećaj: Nemojte se kriviti zbog svoje nelagodnosti; to je samo informacija o vašim željama. Zapišite uzrok: Definišite u jednoj rečenici tačno šta vas muči. Postavite cilj: Postavite mali, merljiv zadatak za narednih sedam dana. Uputite iskrene čestitke: Direktna poruka ili razgovor razoružava zavist tako što joj oduzima misteriju.

