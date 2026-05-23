Novčanik će im pucati od para: Ova 3 znaka u junu dobijaju toliko novca da neće znati gde da ga troše

Planete su se namestile tako da će u junu novčanik bukvalno pucati od para za tri znaka zodijaka. Dobijaju iznose koje nisu očekivali ni u najsmelijim računicama, i to sve do poslednje nedelje meseca.

Dok se ostatak zodijaka muči sa cenama u marketu, ovi srećnici ulaze u period kada novac stiže iz tri pravca odjednom.

Nije reč o sitnoj uplati od dvadeset evra, već o sumama koje menjaju plan za narednu godinu.

Tri znaka kojima će novčanik bukvalno pucati od para

Bik: Stiže naplata za godine ćutanja i strpljenja

Bikovi, ono što ste sejali od jeseni 2023. konačno daje plodove. U prvoj polovini juna otvara vam se kanal zarade kroz posao koji ste već radili, samo što ovog puta cifra ide unazad, sa zaostatkom. Neko ko vam duguje seća se duga sam, bez podsećanja, i to vas iskreno iznenadi.

Vaša jača strana ostaje ono što oduvek znate najbolje, a to je da novac ne rasipate na gluposti. Umesto da potrošite sve na vikend u Grčkoj, deo te sume okrenućete u zlato ili u kaparu za nekretninu. Bik ne kupuje stvari, Bik kupuje mir. I upravo taj mir kupićete sebi u junu.

Savet za vas glasi ovako: ne potpisujte ništa u utorak popodne, kada je vaša glava najtvrđa. Sačekajte četvrtak, pročitajte dokument dvaput i tek onda stavite potpis.

Devica: Novčanik pun para preko sporednog posla

Device, vi ste znak koji je u maju izgubio strpljenje sa glavnim poslom. U junu dobijate odgovor, ali ne odakle ste očekivali. Sporedni angažman koji ste počeli iz dosade prerasta u ozbiljan izvor prihoda, i to brže nego što stignete da pripremite račun.

Najjača vibracija stiže oko sredine meseca, kada ćete dobiti ponudu koja vam u prvi mah zvuči previše dobro da bi bila tačna. Proverite je, ali nemojte odmah odbiti. Vaš osećaj za detalj ovde radi za vas, a ne protiv vas.

Nije slučajno što baš vama stiže ovaj talas. Mesecima ste radili tiho, bez objava na društvenim mrežama, bez razmetanja, i sada vam se taj rad vraća kroz preporuke. Neko ko vas ceni spomenuće vaše ime na pravom mestu, a od te jedne rečenice promeniće vam se ceo jul.

Strelac: Reka novca u junu kroz inostranstvo i rizik

Strelčevi, Jupiter je vaš stari saveznik i u junu pokazuje zašto. Novac stiže iz inostranstva, najčešće kroz osobu koja vam već neko vreme nudi saradnju, a vi ste oklevali. U junu pristajete i ne kajete se ni jednog jedinog dana.

Vaš pristup novcu uvek je bio drugačiji od ostalih. Vi novac trošite čim ga dobijete, i baš to vas u junu spasava od velike greške. Dok drugi razmišljaju gde da ga sklone, vi ga ulažete u putovanje koje vam se isplati duplo, kroz kontakt napravljen tokom puta.

Greška broj jedan koju Strelac može da napravi u junu glasi ovako: ne pozajmljujte rođaku koji vas je već jednom izneverio. Sreća jeste velika, ali nije bezgranična, a Jupiter ne voli kada ga testirate.

Šta sva tri znaka treba da urade do kraja juna

Sasvim druga priča kreće od jula, kada se talas smiruje. Zato je važno da do kraja juna napravite tri konkretna poteza, jedan novčani potez, jedan dogovor i jedan poklon nekome ko je bio uz vas dok ste bili kratki sa parama. Ovaj treći potez kosmos pamti.

Najveća zamka nije trošenje, nego razmetanje. Veliki novac voli tišinu, a Bik, Devica i Strelac to dobro znaju, samo ponekad zaborave kada euforija udari. Ćutite o sumama, ne objavljujte fotografije računa, ne hvalite se kolegama.

Junska zarada za znakove iz ove priče nije nagrada koja pada s neba. To je rezultat godina rada koji se konačno naplaćuje, mesec dana koji vraća sve što vam je dugovano.

Zato, kada osetite to veliko olakšanje i kada sve oko vas bude počelo pucati od para, dobro se setite ko je bio uz vas dok je novčanik bio potpuno prazan.

