Pun Mesec 1. februara donosi snažne promene, vreme je za hrabre odluke. Pripremite se!

Biće to vreme u kojem više nije moguće ostati po strani, posebno u odnosima koji su dugo bili nedefinisani. Vreme je za hrabre odluke.

Početak februara donosi snažan lunarni trenutak i snažne promene za mnoge. Vreme je za jasnoću i hrabre odluke.

Pun Mesec 1. februara odvija se u znaku Lava i donosi snažan fokus na emocije, samopouzdanje i potrebu da budemo viđeni i priznati. Ovaj lunarni vrhunac osvetljava teme lične vrednosti, kreativnosti i međuljudskih odnosa. Sve ono što je dosad tiho tinjalo, sada izlazi na površinu i traži jasnu i snažnu reakciju.

Lav je znak srca, ponosa i autentičnog izražavanja. Kada se pun Mesec događa u ovom znaku, mnogi osećaju snažnu potrebu da pokažu ko zaista jesu, bez skrivanja i prilagođavanja drugima. Emocije su intenzivne, ali i iskrene. Ovo je trenutak u kojem više nije moguće ostati po strani, posebno u odnosima koji su dugo bili nejasni ili neuravnoteženi.

U ljubavnim odnosima, ovaj puni Mesec donosi kulminaciju. Neki će doživeti emotivni procvat, dok će drugi biti podstaknuti na iskren razgovor o stvarnim osećanjima i potrebama. Lav traži pažnju i toplinu, ali u isto vreme pruža velikodušnost. Oni koji se usude da pokažu svoju ranjivost mogli bi doživeti dublju bliskost.

Posao, finansije i zdravlje

Na poslovnom planu javlja se snažna potreba za priznanjem i potvrdom uloženog truda. Mnogi će osetiti poriv da istupe, preuzmu vođstvo ili pokažu svoje talente i donesu hrabre odluke. Ipak, važno je paziti da ponos ne preraste u tvrdoglavost. Saradnja i uvažavanje tuđih ideja donose bolje rezultate od potrebe za dominacijom.

Finansije su takođe u fokusu, jer Lav voli užitke i luksuz. Moguće su snažne promene i impulsivne želje za trošenjem, posebno na stvari koje podižu osećaj vlastite vrednosti ili doprinose imidžu. Ipak, preporučuje se oprez i ravnoteža između želja i stvarnih mogućnosti.

Na planu zdravlja, ovaj puni Mesec može pojačati unutrašnju napetost, naročito ako su emocije duže vreme potiskivane. Može da pomogne fizička aktivnost, boravak na svežem vazduhu i kreativno izražavanje koje oslobađa nakupljenu energiju.

Kako se prilagoditi?

U širem smislu, pun Mesec 1. februara poziva na autentičnost i hrabre odluke. Ovo je trenutak kada jasno vidimo gde se umanjujemo kako bismo udovoljili drugima i gde je vreme da stanemo za sebe. Sve što sada izađe na videlo ima svoju svrhu, jer nas vodi prema većem samopouzdanju i unutrašnjoj jasnoći.

(Krstarica/Index.hr)

