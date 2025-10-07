Pun Mesec 7. oktobra menja sve – ova 3 znaka će doživeti preokret koji im menja sudbinu!

Da li ste spremni za pravi energetski talas?

Pun Mesec 7. oktobra 2025. neće proći neprimetno — biće to trenutak koji menja tok, za neke tiho, a za druge gotovo dramatično. Astrolozi kažu da će ovaj Mesec probuditi sve ono što smo gurali pod tepih – emocije, strahove, istine koje smo izbegavali.

A možda, baš sada, dobijemo priliku da se suočimo sa sobom iskreno i bez maski.

Nebo će nas pozvati da pustimo staro i otvorimo vrata novom poglavlju. Biće to vreme kada ćete se zapitati: „Šta više ne želim da nosim sa sobom?“ ili „Kome sam veran – sebi ili tuđim očekivanjima?“

Ovan

Ovnovi, pun Mesec vam osvetljava srce. Moguće su odluke koje menjaju odnose iz korena — raskidi, preokreti, razjašnjenja. Ako osećate nemir, to je samo znak da nešto treba otpustiti. U poslu, jasno ćete videti šta vas više ne ispunjava. Promena može boleti, ali donosi slobodu.

Bik

Dragi Bikovi, vreme je da se zaustavite. Pun Mesec vas tera da pogledate svoje navike, zdravlje i način života. Možda ćete shvatiti da vas sitnice iscrpljuju više nego što mislite. Napravite reda — u obavezama, mislima, pa i u frižideru.

Blizanci

Dosta je bilo prećutkivanja! Blizanci, sada je trenutak da kažete ono što već dugo držite u sebi. Možda će istina zaboleti, ali će vas osloboditi. Emocije kuljaju, ali to je proces čišćenja. Ako pustite da sve izađe, posle ovog punog Meseca dišaćete lakše.

Rak

Rakovi, ovo je vaše emotivno ogledalo. Pun Mesec dira u vaše strahove od gubitka i potrebe za sigurnošću. Biće trenutaka ranjivosti, ali i dubokog razumevanja. Ako osetite da dajete više nego što dobijate – zastanite. Vreme je da postavite granice.

Lav

Lavovi, srce vam je na testu. Može doći do napetih razgovora, neočekivanih reakcija, pa i malih drama. Ali sve to ima smisla — pun Mesec pokazuje šta je iskreno, a šta samo ponos. Pustite ego i slušajte srce. Ono zna bolje.

Devica

Device, znam, ne volite haos. Ali ovog puta on je neizbežan. Potisnute emocije izbijaju na površinu i možda ćete se zapitati: „Zašto sam sve to ćutala?“ Nema više skrivanja – ovo je vreme da kažete „dosta“. Kad sve izbije, osetićete mir.

Vaga

Pun Mesec vas gura da birate – istinu ili privid mira. Možda više ne možete da balansirate između tuđih i svojih potreba. Ako budete iskreni, čak i ako to zaboli, odnosi mogu postati dublji nego ikada. Istina, iako ponekad oštra, donosi ravnotežu.

Škorpija

Škorpije, pripremite se – ovo je vreme istine. Sve ono što ste potisnuli, sada izbija. Intuicija vam radi kao radar. Biće bolno, ali i lekovito. Ako pustite emocije da vas preplave, otkrićete novu snagu u sebi.

Strelac

Za Strelčeve, pun Mesec otvara emotivne teme koje su dugo čekale. Mogući su sukobi, ali i neočekivana iskrenost. Najvažnije je da slušate – i druge, ali i sebe. Izdvojite vreme za tišinu. U njoj ćete pronaći istinu koju reči ne mogu da objasne.

Jarac

Jarčevi, nešto skriveno sada izlazi na svetlo dana. Možda na poslu, možda kod kuće. Neke obaveze postale su teret, a vi to više ne možete ignorisati. Pun Mesec vas podseća da ste i vi ljudsko biće – zaslužujete predah i emocionalni mir.

Vodolija

Vodolije, emocije koje ste gurali u stranu sada vas sustižu. Možda ste pokušavali da zadržite hladnu glavu, ali ovaj Mesec ne pita. Donosi priliku za duboke razgovore, pomirenja ili završetke. Iskoristite ga za iskrenost – prvo prema sebi.

Ribe

Ribe, pun Mesec vas obasipa emocijama. Sećanja, nostalgija, možda i stari snovi ponovo kucaju. Ako osetite suze, pustite ih. To je znak da se duša čisti. Ovaj Mesec ne donosi haos, već jasnoću – šta vas i dalje boli, a šta vas pokreće.

Možda je vreme da se zapitate: Šta želim da pustim, a šta da zadržim?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com