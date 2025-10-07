Pun mesec donosi neočekivane preokrete za tri znaka: 7.10. njima se otvara novi put

Pun mesec aktivira snažne emotivne talase i donosi odlučne preokrete u životima nekih znakova; energija će obeležiti odnose, karijeru i unutrašnje odluke, otvarajući prilike za zatvaranje krugova i početak novog poglavlja.

Rak — emotivno čišćenje i povratak kontrole

Rakovi će osetiti kako stari emotivni tereti izlaze na površinu i zahtevaju rešavanje; to je povoljan trenutak za iskrene razgovore i postavljanje granica, nakon čega dolazi osećaj olakšanja i vraćanja unutrašnje stabilnosti.

Škorpija — otkrivanje istine i preokret u odnosima

Škorpije mogu doživeti otkrivanje informacija ili suočavanje s realnošću koja menja dinamiku važnih odnosa; iako inicijalno intenzivno, proces vodi ka većoj jasnoći i mogućnosti da se veze preurede na zreliji način.

Ribe — inspiracija koja pretvara bol u kreativnost

Ribe će iskusiti porast intuicije i kreativne energije; emocije koje isplivaju podstaknuće stvaralaštvo i pružiti priliku da se kroz umetnost, pisanje ili razgovor integrišu stara osećanja i pretvore u nešto konstruktivno.

Kako iskoristiti energiju punog meseca

Iskoristite ovaj period za završavanje započetih stvari, vođenje dnevnika, razgovore koji razjašnjavaju odnose i kratke rituale otpuštanja poput simboličnog zapisivanja i spaljivanja lista s onim što želite da pustite; svesno suočavanje s onim što izlazi na površinu ubrzaće prelazak u sledeću fazu.

