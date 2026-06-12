Pun mesec donosi novac: Ko dobija povišicu, a kome leže bonus do kraja juna?

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Saznajte kako svih 12 znakova horoskopa dobijaju povišicu i bonus do kraja juna. Pun Mesec donosi novac i finansijski preokret.

Pun mesec donosi novac, a energija zvezda ovog juna „preliva“ se direktno na vaš bankovni račun.

Dok se mnogi pitaju kada će njihova finansijska situacija krenuti nabolje, za određene pripadnike Zodijaka ovaj period označava kraj stagnacije. Otvaraju se vrata za dugo čekane povišice, bonuse i prilive koji stižu u poslednji čas.

Saznajte ko su „zlatni“ dobitnici kojima će do kraja juna finansijski planovi konačno postati stvarnost.

Ovan: Juriš na direktan dobitak

Ovnovima se otvara polje brze zarade kroz preuzimanje rizika i novih projekata.

Vaša hrabrost na sastancima konačno upada u oči ljudima koji odlučuju o finansijama u firmi.

Očekujte da vam povišica i bonus legnu na račun već sredinom sledeće nedelje.

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Bik: Otvara se kosmički sef za teški trud

Bikovi su mesecima radili prekovremeno, trpeli pritisak sa svih strana i radili za troje.

Sada vaš vladar Venera ulazi u kuću novca i donosi stabilno, zvanično povećanje plate.

Šefovi su saterani u ćošak i potpisaće ugovor o većoj zaradi jer ne smeju da vas izgube.

Blizanci: Ideje odjednom postaju čist keš

Blizanci dobijaju vetar u leđa kroz potpuno neočekivane poslovne pregovore iza zatvorenih vrata.

Glavni dobitak za vas stiže kroz naplatu kreativnih ideja koje do sada niko nije uzimao u obzir.

Zarada vam stiže preko modernih tehnologija, interneta ili kroz brzu trgovinu u hodu.

Rak: Neočekivana pomoć i porodični kapital

Rakovi prolaze kroz neverovatnu promenu jer im se otvara polje privatnih fondova i nasledstva.

Novac pronalazi put do vašeg novčanika kroz kanale koje uopšte niste planirali ni sanjali.

Možete računati na finansijsku podršku porodice ili iznenadni poklon koji rešava letnje dugove.

Lav: Blještavi uspeh i nagrada za autoritet

Lavovi prekidaju blokadu i sušni period koji ih je mučio tokom celog proleća.

Vaša sjajna prezentacija na poslu i harizma donose vam dugoočekivano priznanje od strane starijih kolega.

Dobijate ponudu za novi projekat koji vam vraća potpunu finansijsku nezavisnost i mir.

Devica: Naplata za ispravljanje tuđih grešaka

Device dolaze u prvi plan kod menadžmenta zbog svoje pedantnosti i rešavanja kriznih situacija.

Zvezde vam donose vanredne uplate kao nagradu što ste preuzeli odgovornost kada su drugi odustali.

Slobodno tražite ono što vam pripada jer je idealan trenutak da unovčite svoje znanje.

„Jedan poziv u petak popodne menja sve vaše planove za leto – cifra koja bude izgovorena premašiće sva vaša očekivanja.“

Vaga: Finansijski skok kroz partnerski biznis

Vage će osetiti ogroman priliv novca kroz ugovore sa dugogodišnjim poslovnim partnerima.

Junski pun Mesec vam donosi olakšanje i rešavanje sudskih ili papiroloških kočnica oko novca.

Zajednički trud sa nekim iz vašeg okruženja pretvara se u ozbiljan profit do kraja meseca.

Škorpija: Zarada kroz tajne i skrivene kanale

Škorpije dobijaju novac preko tajnih investicija ili ponuda koje nisu za javnost.

Vaš instinkt za profitom je nepogrešiv i vodi vas pravo do ljudi koji imaju moć i kapital.

Novčanik će vam biti znatno teži do 30. juna, a taj novac dolazi kao poručen za letovanje.

Strelac: Profit stiže preko granice

Strelčevi otvaraju polje uspeha kroz saradnju sa inostranstvom ili rad na daljinu.

Očekujte zaostale isplate i putne troškove na koje ste već potpuno zaboravili.

Ovo je vreme kada se rešavate starih kredita i konačno počinjete da dišete punim plućima.

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Jarac: Vreme je za isplatu starih dugova

Jarčevi već dugo osećaju finansijsku sušu, ali ovaj pun Mesec menja igru u vašu korist.

Svi vaši dosadašnji projekti i pregovori odjednom dobijaju zeleno svetlo od samog vrha firma.

Stižu vam zaostale isplate koje ste otpisali, kao i ponuda koja dugoročno rešava stambene probleme.

Vodolija: Tehnologija i inovacije donose premiju

Vodolije dobijaju novac preko modernih platformi, društvenih mreža ili hobija koji je prerastao u posao.

Vaš nekonvencionalan pristup radu konačno biva adekvatno plaćen i prepoznat na tržištu.

Isplata koja vam leže na račun krajem juna biće dovoljna da zatvorite sve minuse.

Ribe: Intuicija koja vodi pravo do novca

Ribe prate svoj unutrašnji glas koji ih ove nedelje nepogrešivo vodi do novih izvora zarade.

Slučajni susret sa starim poznanikom pretvara se u profitabilnu poslovnu ponudu.

Pun mesec donosi novac kroz nagradne igre ili preko projekata koje radite iz čiste ljubavi i hobija.

Zlatni trik: Kako privući novac za vreme punog Meseca?

Da biste privukli energiju obilja tokom ove moćne mesečeve mene, uradite jednu jednostavnu stvar.

Očistite novčanik od svih starih računa, papirića i vizitkarti koje samo blokiraju protok energije.

Stavite unutra jednu novčanicu crvene boje i ne trošite je do sledećeg meseca.

Ostavite otvoren novčanik na prozorskoj dasci tokom noći kada je Mesec najsjajniji da se „napuni“ vibracijom rasta.

Koji znakovi moraju sami da traže povišicu do kraja juna?

Najveće šanse za uspeh ako sami pokrenu razgovor o novcu imaju Bikovi, Lavovi i Škorpije.

Vaš autoritet i stabilnost tokom kriznih meseci konačno dolaze u prvi plan kod menadžmenta i vlasnika firmi.

Ako spadate u ove astrološke grupe, idealno je vreme da zakažete sastanak sredinom nedelje.

Zvezde garantuju da ćete naići na odobravanje i da šefovi ovog puta neće imati nikakve izgovore za odlaganje.

Kada tačno leže bonus na račun prema horoskopu?

Najveći energetski skok za isplate i finansijske transakcije desiće se u periodu između 22. i 28. juna.

Tada su aspekti Merkura i Jupitera najpovoljniji za pregovore, ugovore i brze, neplanirane dobitke.

Svi znakovi zodijaka će osetiti ogromno olakšanje jer pun mesec donosi novac tačno na vreme da pokrije letnje troškove i putovanja.

Pratite svoje bankovne aplikacije jer vas obaveštenje o prilivu može prijatno iznenaditi u ranim jutarnjim časovima.

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