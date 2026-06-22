Pun Mesec u Jarcu 29. juna donosi novi početak: Evo kako svaki znak može zablistati

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Pun Mesec u Jarcu 29. juna otvara vrata koja su bila zatvorena. Pogledajte šta vaš znak treba da uradi da bi zablistao ovog leta.

U ponedeljak, 29. juna, nebo nam sprema sudar koji niko ne voli, ali svi zapamte. Pun Mesec u Jarcu suprotstavlja se Suncu u Raku. Jarac traži red i disciplinu, Rak traži zagrljaj i emociju.

Taj Pun Mesec nas tera da konačno prelomimo: šta nosimo dalje, a šta ostavljamo u junu.

Zašto nas ovaj Pun Mesec „pritiska“ više nego ostali?

Jarac je znak računa, rokova i odgovornosti. Kada pun Mesec obasja taj deo neba, na površinu ispliva sve ono što smo gurali pod tepih – od neplaćenih dugova do razgovora koje izbegavamo mesecima.

Energija je teška, trezvena i ozbiljna, kao prva jutarnja kafa kad znaš da te čeka naporan dan.

Šta tačno donosi Pun Mesec u Jarcu?

Ovaj period označava kraj jednog životnog ili poslovnog ciklusa. To je trenutak kada morate da preuzmete komande u svoje ruke.

Nema više odlaganja – prioriteti moraju da se znaju, a obaveze da se privedu kraju pre nego što kalendar okrene novi list.

Šta čeka vaš znak:

Vatreni znaci (Ovan, Lav, Strelac)

Ovan: U utorak vas čeka težak razgovor o poslu koji ste dugo izbegavali. Ne dižite glas – bes će vam samo odmoći.

Lav: Pun Mesec vam udara pravo u novčanik i sujetu. Pre vikenda dobro proverite gde vam curi budžet.

Strelac: Hrabrosti vam ne fali, ali sada vam treba strpljenje. Ne jurišajte, naročito kad je reč o dogovorima sa familijom.

Zemljani znaci (Bik, Devica, Jarac)

Bik: Sredinom nedelje stiže prilika da naplatite staru uslugu ili pozajmicu. Samo bez kukanja, budite konkretni.

Devica: Vreme je za sređivanje papira i kućnih računa. Šta god da stoji u fioci, sad je trenutak da se reši.

Jarac: Ovo je vaših pet minuta. Vraćate kontrolu nad životom i postavljate nova pravila – bez izvinjenja.

Vazdušni znaci (Blizanci, Vaga, Vodolija)

Blizanci: U prvoj polovini nedelje očekuje vas priča o zajedničkim parama ili nasledstvu. Pazite šta obećavate.

Vaga: Donosite veliku odluku – ili ljubav ili posao. Morate da kažete jasno „da“ ili „ne“.

Vodolija: Osećate da vam treba novi plan, ali ćutite. Ideja u ovoj fazi najviše voli tišinu.

Vodeni znaci (Rak, Škorpija, Ribe)

Rak: Najveći pritisak je na vama. Stare porodične teme izlaze na sto. Pustite ono što vas vuče u prošlost.

Škorpija: Intuicija vas neće prevariti. U sredu će vam jedan mali signal otkriti nešto što dugo slutite.

Ribe: Nije vreme za akciju, već za odmor. Povucite se i napunite baterije pre novog ciklusa.

Kako najbolje iskoristiti ovaj Pun Mesec?

Najveća greška koju sada možete da napravite je da pokušate da rešite sve odjednom. Umesto toga, izaberite samo jednu stvar – jedan dug, jedan razgovor koji vas muči ili jednu lošu naviku, i njoj posvetite svu pažnju.

Tu se krije caka: ko bude pametan i strpljiv, dočekaće jul mnogo mirnije glave.

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