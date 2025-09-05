Pun mesec u septembru najviše će uticati na ova 3 horoskopska znaka, donosi im velike promene

Pun Mesec praćen pomračenjem u znaku Riba otvara snažan portal koji osvetljava skrivene istine, pokreće emocionalno isceljenje i zatvara važne životne cikluse. Iako će svi osetiti njegov uticaj, tri znaka horoskopa prolaze kroz najdublje i najpozitivnije promene.

Ribe – lični preporod

Pun Mesec u vašem znaku označava kraj stare verzije vas i početak novog, autentičnijeg poglavlja. Otpustite strahove, karmičke terete i navike koje vas sputavaju. Intuicija vam je pojačana do maksimuma, pa ćete nepogrešivo prepoznati prave prilike za rast. Spremi ste za duboko isceljenje na svim nivoima i hrabro zakoračite u budućnost.

Blizanci – karijerni zamah

Ovaj lunarni događaj osvetljava vašu desetu kuću karijere i statusa. Iznenadni pomaci koje ste dugo čekali konačno dolaze: unapređenje, nova ponuda ili priznanje na javnoj sceni. Sve što ste marljivo gradili sad dobija zasluženi reflektor. Iskoristite ovaj trenutak da prihvatite nove odgovornosti i zagrlite uspeh.

Vaga – transformacija dnevnih ritmova

Pun Mesec i pomračenje u Ribama preispituju vaše svakodnevne navike, zdravlje i dobrobit. Sada je pravo vreme da se oslobodite poslova, obaveza i rutina koje vam crpe energiju. Postavite granice koje će vas štititi i uskladite život sa onim što vas istinski ispunjava. Jesenja ravnodnevnica dodatno podržava vašu potragu za ravnotežom.

Ovaj period donosi čistinu i jasnoću – iskoristite moć punog Meseca da otpustite prošlost, prihvatite istinu i hrabro kročite ka novim životnim pobedama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com