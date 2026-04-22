Pun Mesec u Škorpiji 26. aprila kaže – 3 znaka horoskopa samo neka ćute, udahnu duboko i ne donose ove odluke

Pun Mesec u Škorpiji 26. aprila pali fitilj kod tri znaka. Ćutite, ne reagujte naglo i sačuvajte veze pre nego što prasnete.

Pun Mesec u Škorpiji 26. aprila pada tačno u trenutku kada Uran menja znak i ulazi u Blizance. Kombinacija je nezgodna. Voda i vazduh se ne vole, a napetost se oseća u grudima, u stomaku, u porukama koje zamalo pošaljete. Tri fiksna znaka najjače će osetiti ovaj udarac. Savet je jednostavan: manje reči, više šetnje.

Zašto baš fiksni znaci gore pod ovim tranzitom

Fiksni znaci nose tvrdoglavost kao oklop. Ne vole da menjaju mišljenje, još manje planove. A aprilski Pun Mesec traži upravo to, da pustite staru kožu. Uran u Blizancima ubrzava misli, dodaje nervozu, zategne jezik. Ono što izgovorite pod ovakvim nebom pamti se godinama.

Bik: novčanik postaje okidač za svađu

Bika ovaj Mesec u Škorpiji pogađa pravo u sef. Računi, zajednička ulaganja, stari dugovi, sve izlazi na videlo. Ne donosite finansijske odluke na dan punog Meseca. Ne potpisujte, ne pozajmljujte, ne delite PIN. Partner će vas pitati nezgodno pitanje o parama. Umesto kontra napada, uzmite 24 sata. Tišina je ovde strategija, nije slabost.

Lav: status boli kada ga neko gurne u stranu

Lav živi od priznanja. Pun Mesec 26. aprila dovešće nekoga ko će mu uzeti reflektor, možda kolegu, možda rođaka na porodičnom ručku. Prva reakcija je da podignete ton i povratite scenu. Nemojte. Škorpija radi ispod površine, a vi ćete ispasti onaj koji je prvi planuo. Povucite se u senku na 48 sati. Vratite se kada strasti splasnu.

Vodolija: veza pod rendgenom

Vodoliji Mesec u znaku Škorpije otvara pitanje bliskosti. Partner traži odgovor koji vi nemate spremnog. Ili vi sami osećate da nešto ne štima, ali još uvek ne znate šta. Ne forsirajte razgovor baš na dan Punog Meseca. Sačekajte tri dana da se magla slegne. Onda pričajte, ali polako.

Šta znači Pun Mesec u Škorpiji u astrologiji

Pun Mesec u Škorpiji je trenutak maksimalne emocionalne vidljivosti, kada potisnute istine, ljubomora i strahovi isplivaju na površinu radi konačnog suočavanja i oslobađanja.

Tri stvari koje ova tri znaka ne smeju da rade

Ne šaljite duge poruke bivšima, šefovima ili svekrvama

Ne donosite odluke o raskidu, otkazu ili selidbi istog dana

Ne pijte alkohol u društvu ljudi sa kojima imate nerešene račune

Ne objavljujte ništa emotivno na društvenim mrežama

Najbolji potez tokom Punog Meseca 26. aprila

Proveďte dan u polutišini. Duga šetnja pored vode radi čuda za Škorpijinu energiju. Okupajte se uveče, operite kosu, promenite posteljinu. Voda ispira ono što reči ne mogu. Ako morate da razgovarate, birajte kratke rečenice i pauze između njih. Bik, Lav i Vodolija imaće potrebu da dokažu da su u pravu. Nemojte. Biti u pravu i biti srećan nije ista stvar.

Kako iskoristiti energiju aprilskog Punog Meseca

Napišite na papiru tri stvari koje vas više ne služe. Spalite papir ili ga pocepajte. Zvuči naivno, ali Škorpija voli rituale. Uran u Blizancima donosi nove ideje tek kada oslobodite mesto za njih. Zato se ovaj Mesec u Škorpiji i zove trenutak čišćenja, a ne početka.

