Pun plavi Mesec 31. maja skida teret sa leđa ova 3 znaka, konačno mogu da dišu punim plućima posle dugog perioda

Pun plavi Mesec u Strelcu, koji se aktivira 31. maja oko 22 časa, drugi je pun Mesec u istom kalendarskom mesecu, a takvih trenutaka u proseku ima jednom u dve i po godine. Ne donosi sreću svima na isti način. Tri znaka konačno spuštaju ramena, prestaju da se izvinjavaju zbog stvari koje nisu pogrešili i izlaze iz tunela u kome su bili od februara.

Ako ste poslednjih meseci osećali da nosite teret koji ne pripada vama, ovaj retki pun Mesec deluje kao ventil. Trik je u tome što oslobođenje ne dolazi kroz dramatičan obrt, već kroz jednu kratku odluku koja se desi u sredini noći. O tome malo niže.

Strelac: konačno prestajete da se pravdate

Pun Mesec pada tačno u vašem znaku, što znači da svetlo pada direktno na vas. Tri meseca ste tapšali tuđe ego i ćutali kada je trebalo da kažete jasno ne. To se 31. maja prelama. Razgovor koji ste odlagali od marta dešava se sam, bez vašeg planiranja, i ide u vašu korist jer ste konačno mirni dok ga vodite.

Najveće olakšanje neće biti finansijsko, već unutrašnje. Prvi put posle dugog perioda spavate bez analize tuđih rečenica. Vikend provedite napolju, bez telefona barem dva sata, jer je vaše telo pregrejano od stalne budnosti.

Devica: teret koji ste nosili nije bio vaš

Vi ste mesecima rešavali problem za nekoga ko vas nije ni pitao. Porodični obavezi, posao tuđeg kolege, kućni budžet koji niste vi zakuvali. Plavi pun Mesec u Strelcu osvetljava četvrtu kuću vašeg horoskopa i tera vas da konačno povučete granicu kod kuće.

Ne očekujte da će druga strana lepo reagovati. Očekujte da ćete vi prvi put posle dugo vremena ustati ujutru bez stezanja u stomaku. Subota donosi neočekivani poziv od osobe koju niste čuli od jeseni, i taj razgovor menja kako gledate na sopstvenu vrednost na poslu.

Ribe: emotivni čvor se konačno odvezuje

Za Ribe je period od februara bio tih, ali iscrpljujući. Nosili ste tuđu tugu, slušali iste priče u krug, davali savete koji se nisu primenjivali. Majski plavi Mesec aktivira vašu desetu kuću i pomera fokus sa drugih na vas same, što vam je davno trebalo.

Konkretno, 1. juna donosite odluku o jednom prijateljstvu koje vam već neko vreme pije energiju. Nije dramatičan rez, samo tiho povlačenje. I baš to tiho povlačenje otvara prostor za priliku koja stiže sredinom juna, najverovatnije kroz osobu rođenu u znaku Bika.

Šta je plavi pun Mesec i zašto je drugačiji

Plavi pun Mesec je drugi pun Mesec koji se desi unutar istog kalendarskog meseca. Astronomski je identičan običnom punom Mesecu, ali astrološki nosi pojačanu energiju zatvaranja ciklusa jer dolazi posle prvog punog Meseca u istom periodu.

Kako da iskoristite oslobađajuću energiju

Najjači efekat plavog punog Meseca osetićete ako uveče 31. maja zapišete na papir jednu konkretnu stvar koje se odričete. Ne listu od deset stavki, samo jednu rečenicu. Papir spalite ili pocepajte sledećeg jutra. Ovo nije magija, već način da mozak registruje odluku kao završenu.

Izbegavajte velike kupovine i potpisivanje ugovora tog vikenda. Pun Mesec u Strelcu pojačava optimizam do nivoa koji vara, pa ono što vam se 31. maja čini kao odlična ideja, 5. juna deluje sasvim drugačije. Sačekajte prvu nedelju juna za bilo šta veliko.

Koju ste tačno stvar mesecima vukli na leđima i šta planirate da pustite te noći?

