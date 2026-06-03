Pune šake para: Ovih 5 znakova narednih 7 dana čeka neviđen novac i veliki životni napredak

Otkrijte kojih 5 znakova zodijaka ulazi u period blagostanja. Saveti za novac i napredak koji menjaju vašu finansijsku sliku ove nedelje.

Dok mnogi čekaju da im se „sve kockice slože“, zvezde su ove nedelje rešile da budu posebno darežljive . Kada je u pitanju horoskop za novac, narednih sedam dana donosi pravu buru promena koje će mnogima napuniti novčanike.

Ako ste se pitali kada će vam se konačno osmehnuti sreća na polju finansija, čini se da je pravo vreme upravo stiglo.

Bilo da se radi o iznenadnom dobitku, povratku starog duga ili poslovnoj prilici koja se ne propušta, ovi znakovi će imati više nego dovoljno razloga za slavlje.

Bik

Vama novac ne stiže kao grom iz vedra neba. To je plod nečega što ste posejali pre nekoliko meseci, pa čak i godina.

Možda je reč o osobi kojoj ste nekada učinili veliku uslugu, a koja sada dolazi sa konkretnom ponudom za posao ili saradnju koja se ne odbija.

Ova nedelja je idealna da proverite sve one zaboravljene aplikacije ili račune. Možda se baš krije finansijski bonus koji ste potpuno smetnuli s uma.

Vaga

Vi ste poznati po tome da volite lepe stvari, ali ove nedelje ćete dobiti priliku da tu ljubav pretvorite u zaradu.

Bilo da je reč o preprodaji nekog komada nameštaja, odeće ili umetnine, ili o savetovanju nekoga u vezi sa estetikom, vaš ukus će biti debelo plaćen.

Horoskop za novac savetuje da pratite znake pored puta u četvrtak. Tada bi jedna poruka mogla da označi početak perioda gde su novac i napredak vaša nova realnost.

Lav

Dok ste se vi brinuli o drugima i rešavali tuđe probleme, vaši su ostali po strani, ali sada je red na vas.

Dobijate priliku da vodite projekat ili preuzmete odgovornost koja sa sobom nosi ne samo prestiž, već i ozbiljnu cifru na računu.

Nemojte biti skromni kada dođe do pregovora o honoraru, jer će vaša stručnost ove nedelje biti zlata vredna.

Škorpija

Vi imate to „šesto čulo“ za ljude, a ove nedelje ćete ga upotrebiti da prepoznate ko vam nudi pravu šansu, a ko samo prazna obećanja.

Moguć je dobitak kroz nasledstvo, rešavanje imovinskih pitanja ili čak povraćaj poreza koji ste dugo čekali.

Vaša snaga je u tišini, ne pričajte nikome o planovima dok novac ne bude siguran u vašim rukama.

Jarac

Vi ste tip osobe koja štedi i kad ne mora, a sada ćete videti zašto je to bilo pametno.

Otvoriće vam se prilika da kupite nešto po mnogo nižoj ceni ili da investirate u nešto što će vam se trostruko vratiti do kraja godine.

Za vas su novac i napredak ove nedelje stvar čiste logike i hladne glave, samo povucite potez koji ste već odavno isplanirali.

Koji su srećni brojevi za finansije ove nedelje?

Ove nedelje brojevi 8 i 11 kao da su „nacrtali“ put do vašeg novčanika. Nije loše da obratite pažnju na njih – bilo da planirate neki važan razgovor u to vreme, ili vam se ti brojevi često pojavljuju na satu ili papirima.

Da li treba pozajmljivati novac prijateljima?

Energija je sada takva da je najvažnije da prvo vi „zakrpite“ svoj budžet i stanete na noge. Sasvim je u redu da ljubazno, uz osmeh, objasnite da trenutno niste u prilici. Pravi prijatelji će to razumeti, a vama će biti lakše kad znate da je vaš novčanik siguran.

Kako prepoznati pravu poslovnu priliku?

Kod posla često slušamo razum, ali ove nedelje poslušajte stomak. Ako dok razmišljate o ponudi osetite onaj „mir u duši“ i spokoj – to je to, ne oklevajte! Ali, ako vas nešto „kopka“ i osećate nemir, nemojte srljati. Bolje je prespavati nekoliko dana i sačekati da se stvari razbistre.

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