Jednom znaku se otvara put čiste sreće: Sve što ga je mučilo nestaje bez traga

Jednom znaku se ovog juna otvara put čiste sreće, dok stari teret nestaje. Saznajte šta tačno donosi preokret i kako da ga ne propustite!

Škorpiji se ovog juna otvara put čiste sreće, i to ne na kašičicu, već u jednom potezu. Sve što je grebalo iznutra mesecima, od nezavršenih razgovora do tihe ljutnje na ljude koji su otišli, počinje da se rastapa već u prvoj polovini meseca.

Zašto baš Škorpija, a ne neki drugi znak

Škorpija je znak koji najduže nosi stvari u sebi. Drugi viknu, isplaču se i krenu dalje, a Škorpija ćuti i pamti. Upravo zato je trenutni period za nju drugačiji od svih ostalih. Energija ovog juna deluje kao da neko otvori prozor u sobi koja je dugo bila zatvorena. Vazduh se menja, a sa njim i sve što je u toj sobi stajalo godinama.

Planete su se namestile tako da Škorpija prvi put posle dužeg vremena ne mora ništa da kontroliše. Ono što je trebalo da se dogodi, dogodiće se samo. Tu je i najveća promena, jer ovaj znak retko ume da pusti uzde.

Emotivni teret koji je vukla godinama, sad nestaje

Najveći problem Škorpije nije bila prošlost, problem je bilo to što je odbijala da je pusti. Ova nedelja donosi tačno onaj trenutak kada se sećanje na osobu, situaciju ili izdaju jednostavno više ne aktivira. Bez seanse, bez velikih odluka. Prosto prestane da boli.

Sasvim druga priča. Stari strahovi od izdaje i potreba da se sve proveri tri puta, polako gube snagu. Na njihovo mesto dolazi osećaj koji Škorpija obično ne poznaje, mirno poverenje u ono što sledi. Mnogi će u utorak popodne osetiti kako im je nešto fizički lakše u grudima.

Šta donosi talas sreće u poslu i novcu

Finansijski deo priče nije slučajan. Škorpija dobija konkretnu ponudu, ili joj se vraća novac koji je već otpisala. U pitanju je iznos koji nije astronomski, ali stiže baš u pravom trenutku. Posebno se dobro otvaraju vrata u oblastima istraživanja, finansija, psihologije i svega što zahteva dubinu i strpljenje.

Ako razmišljate o promeni posla, druga polovina meseca je period kada treba reći to glasno. Ne morate da skačete u nepoznato, dovoljno je da pokrenete razgovor sa osobom koju ste već imali na umu.

Ljubav koja konačno ne traži dokaz

Škorpije u vezi prestaju da testiraju partnera. Ko je sam, upoznaje nekog ko ne beži od dubine, a to je za ovaj znak ravno čudu od osobe. Slobodne Škorpije imaju najjači period za susret oko sredine juna, najčešće preko zajedničkog poznanika ili na mestu vezanom za posao.

Nije slučajno. Ono što Škorpija sada privlači, privlači zato što više ne pokušava da se dopadne. To je glavna razlika u odnosu na prethodne mesece, kada je trošila energiju na ljude koji nisu zaslužili ni pola tog truda.

Jedna stvar koju Škorpija mora da uradi da ne propusti kosmički blagoslov

Mora da prestane da traži kvaku. Najveći neprijatelj ovog znaka u narednim danima nije nikakav loš aspekt, nego njena sopstvena navika da, kad joj krene, počne da se pita gde je tu zamka. Ako vam ovih dana neko ponudi pomoć, kažite hvala i prihvatite. Bez analize.

I još nešto, vratite se u svoj dom i svom miru. Ovaj put čiste sreće traži da budete prisutni, ne na pet mesta odjednom.

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