Put do cilja im je važniji od istine: Najnepošteniji horoskopski znakovi, jedan niko nije očekivao na listi

Voleli bismo da su svi oko nas potpuno iskreni, ali astrologija otkriva da neki znakovi zodijaka ne biraju reči i taktike kad treba da ostvare svoje ciljeve. Oni možda ne lažu brutalno, ali često pribegavaju poluistinama, sitnim manipulacijama i improvizacijama kako bi stvari okrenuli u svoju korist.

Blizanci – majstori dvostruke igre

Blizanci lako menjaju priču u zavisnosti od sagovornika, pa istina često ostane negde sa strane. Njihova brza komunikacija i sposobnost improvizacije znače da su retko uhvaćeni u doslednosti. Prilagođavaju se svima, ali upravo zato mogu delovati neiskreno i nepoverljivo.

Škorpija – stručnjak za tajne i manipulacije

Škorpije teže kontroli svake situacije i ne ustručavaju se da skrivaju svoje prave namere. Njihova intenzivna priroda vuče ih ka taktici prikrivanja, a u očima drugih mogu delovati opasno i nepouzdano. Iako su verni onima kojima veruju, svima ostalima umeju da pokažu svoju tamniju stranu.

Jarac – racionalni pragmatičar

Ambiciozni Jarčevi često vide cilj kao opravdanje za sredstva. Ako postoji prečica do uspeha, rado će je iskoristiti i potom racionalizovati postupak hladnom logikom. Ispod ozbiljne i pouzdane spoljašnosti krije se spremnost da istinu okrenu u svoju korist kako bi napredovali što brže.

Ribe – majstori poluistina

Ribe deluju senzitivno i iskreno, ali njihova bujna mašta lako ih vodi kroz svet poluistina. One prilagođavaju detalje priča da bi se predstavile kao nevine žrtve ili izazvale saosećanje. Kad treba da priznaju grešku, radije će se povući i zapravo „uveriti“ sebe da je laž bila opravdana.

Ako se prepoznajete u jednom od ovih opisa, imajte na umu da mudre prečice mogu doneti kratkoročni uspeh, ali dugoročno narušiti poverenje u odnosima.

