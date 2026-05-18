U junu 3 znaka ulaze u period kada novac dolazi bez prestanka: Sudbina im otvara put ka bogatstvu

Zvezde im otvaraju kasu sudbine! Za tri znaka u junu se otvara put ka bogatstvu - proverite jeste li i vi na listi srećnika.

Jun donosi preokret o kakvom su mnogi sanjali! Za tri znaka se otvara put ka bogatstvu, i to ne polako, već naglo, kroz sticaj okolnosti koji deluje skoro nestvarno.

Novac stiže sa strane odakle se najmanje očekuje, a astrolozi tvrde da će se Lavovi, Device i Strelčevi u junu osećati kao da im neko tiho gura kovertu pod vrata.

Lav: Talenat se konačno pretvara u keš

Lavovima jun nudi ono što su godinama čekali, naplatu sopstvenog truda. Ako se bavite muzikom, slikarstvom, dizajnom, ručnim radom ili bilo čim kreativnim, sada je trenutak da to izbacite pred publiku. Klijent koji plaća bez cenkanja, neočekivana porudžbina ili nagli skok prodaje, sve to je u kartama.

Zarada će vas povući da radite još intenzivnije, ali pazite da ne zaboravite na sebe. U pauzama ćete prvi put posle dugo vremena moći da priuštite ono što ste ranije samo gledali kroz izlog. Novac prestaje da bude razlog za stres, postaje alat.

Devica: Dobitak stiže preko prijatelja i papira

Devicama planete pale svetlo u kući prijateljstava i zajedničkih projekata. Čak i ako se ne trudite svesno da zaradite, novac može stići kroz dobitak na sudu, autorski honorar, iznenadno nasleđe ili poziv starog poznanika sa konkretnom ponudom.

Patenti, rukopisi i ideje koje ste odlagali godinama sada konačno pronalaze prave ruke. Moguće je i da neko blizak doživi krupan finansijski uspeh koji će se preliti i na vas, kroz pozajmicu bez kamate, poklon ili udeo u poslu. Jun je mesec papirologije koja se isplati.

Strelac: Novac kroz druge, partnera i nasleđe

Strelčevima novac u junu dolazi indirektno, preko poslovnog partnera, supružnika, porodice ili potpunog stranca. Povećanje zajedničkog budžeta, krupan bonus, luksuzni pokloni, čak i dobitak na nagradnoj igri, sve je u igri.

Moguće je da vam neko prenese vlasništvo nad vrednim predmetom ili nekretninom, ili da konačno naplatite stari dug za koji ste mislili da je propao. Strelčevi će u junu tri puta čuti rečenicu koja menja sve, izvoli, ovo je za tebe.

Datumi u junu kada novac najjače kuca na vrata

Astrolozi izdvajaju tri prozora kada se finansijska sreća pojačava.

Prvi je između 7. i 9. juna, kada Venera pravi povoljan aspekt sa Jupiterom.

Drugi pada oko 18. juna, idealan za potpisivanje ugovora.

Treći je krajem meseca, oko 27. juna, kada stižu kasne uplate i bonusi.

Zvezde otvaraju vrata, ali ne rade umesto vas

Sreća u junu nije besplatna karta za sedenje na kauču. Svemir vam namiguje i kaže zaslužili ste, ali traži da podignete slušalicu, otvorite mejl i kažete da kad treba.

Tri znaka koja u junu krenu na put ka bogatstvu uradiće tačno to, bez oklevanja.

