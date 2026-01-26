Radost i osmeh konačno na licu ova 3 znaka, od 26. januara imaće čemu da se raduju!

Posle 26. januara 2026. godine tri horoskopska znaka imaće mnogo čemu se raduju, radost i osmeh ozariće im lice. Rastući Mesec u Biku označava veliku prekretnicu.

Ovaj lunarni tranzit pita nas da li smo spremni za obaveze, kako bismo zaista mogli da počnemo da rastemo i napredujemo. Ova faza dovodi u pitanje naše oklevanje i pokazuje nam da proaktivnost zapravo funkcioniše. Ovo je dobro vreme da naučimo nešto novo i istražimo druge opcije. Takođe je odlično vreme da vidimo da li su nam te opcije uopšte dostupne, jer ponekad samo naše interesovanje otvara vrata.

Isprobavanje drugačijeg pristupa se zaista isplati ovim astrološkim znakovima u ponedeljak. Suština pre ometanja. Čak i spor napredak može dovesti do nečega veoma smislenog i vratiti radost i osmeh.

1. Blizanci – žudite za jednostavnim stvarima

Rastući Mesec u Biku skreće vašu pažnju ka unutra pre nego što vas pošalje ka spolja. 26. januara prepoznajete koliko mentalne buke odzvanja u vašem umu. Trenutno ozbiljno počinjete da žudite za jednostavnošću. Vaši horizonti se šire kada se odmaknete od stalne stimulacije telefona ili televizora.

Sada je pravo vreme da se fokusirate na jednu ideju, projekat ili želju koja je zaista važna. Ponedeljak označava tihu prekretnicu koja menja način na koji koristite svoju energiju. Posvećujući se onome što se oseća hranljivo, otkrivate bogatiju verziju slobode i vidite da imate toliko toga čemu se radujete. Negujte taj svoj um, Blizanci. Vredi toga.

2. Devica – zaslužujete sreću

Rastući Mesec u Biku donosi vam priliku koja proširuje vaša uverenja. Ova prilika može uključivati putovanje, učenje ili razgovor koji menja način na koji obično vidite stvari. 26. januara dobijate znak koji podstiče radoznalost. Ipak, ovog puta ne razmišljate previše o tome, niti se strogo osuđujete.

Konačno možete videti da i vi zaslužujete da budete srećni. To je ekspanzivan um, upravo tu. Govoreći da nečemu nepoznatom, proširujete svoju perspektivu i vraćate osećaj entuzijazma koji je nedostajao u vašem svakodnevnom životu. Ovo se oseća osvežavajuće i to je nešto što želite da negujete. Sada znate da imate mnogo toga čemu se radujete.

3. Ribe – vaš glas ima težinu

Ekspanzija stiže kroz izražavanje u ponedeljak i to je nešto što znate da vam je bilo potrebno. Umorni ste od starih načina. Žudite za novinom, smislom i nečim čemu se radujete. 26. januara, rastući Mesec vam pokazuje koliko su moćne vaše reči i ideje kada odlučite da ih otvoreno delite. U ponedeljak ćete to učiniti, na vaše veliko iznenađenje.

Vaši horizonti rastu kada shvatite da vaš glas ima težinu. Vi ste važna osoba i trebalo bi da vas vide i čuju. Vaši uvidi su namenjeni razmeni i deljenju, a ne skrivanju. Verujte u ovo. Ako delite svoj glas, imate mnogo čemu da se radujete. Radost i osmeh biće vam ponovo na licu.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com