Rastući Mesec u Vagi vraća sreću za 3 znaka od 23. juna 2026, a jedan od njih to nije ni očekivao

Rastući Mesec u Vagi 23. juna 2026. donosi mir trima znacima, a jednom stiže neočekivano olakšanje. Pogledajte da li ste među njima.

Rastući Mesec u Vagi u utorak, 23. juna 2026, tiho vraća sreću za tri horoskopska znaka a jednom od njih to dolazi kao iznenađenje. Nema vatrometa ni bučnog slavlja. Umesto toga, dobijate dozvolu da konačno spustite ramena i prodišete. Stres odlazi, i to ovog puta birate svesno.

Tranziti Vage rade jednu stvar bolje od svih ostalih: vraćaju ravnotežu. Kada je um miran, lakše radite, bolje spavate i prestajete da se nervirate oko sitnica. Ova sezona ljubavi i radosti pogađa baš ona tri znaka kojima je odmor bio najpotrebniji.

Šta tačno donosi rastući Mesec u Vagi

Rastući Mesec u Vagi pojačava sve što gradite sa mirnom namerom, posebno želju za životom bez napetosti. Vraća ravnotežu uma i smiruje emocije za znake koji su nedeljama bili na ivici.

Vaga: vaš Mesec, vaša pravila

Harmonija vam je praktično srednje ime, pa vam ovaj dan leži kao saliven. U utorak rastući Mesec u vašem znaku pojačava sve što već radite dobro, a to je gradnja mira oko sebe.

Vaša vedrina se širi i na druge. Radost se preliva na ljude u vašem okruženju, i niko se ne buni. Tokom vašeg Meseca, sve sedi na svom mestu.

Lav: prvi put uživate u tišini

Ovo jeste dan za slavlje, ali pod Mesecom u Vagi slavlje nije glasno. Pre je to kratak privatan trenutak sa samim sobom koji vas smiruje na način na koji ste zaboravili da je moguć.

Drama vas inače prati u stopu, a često joj i sami pomognete. Volite malo haosa, priznajte. Ali u utorak vidite koliko lepote ima u smirenosti, i zaljubljujete se u svet oko sebe.

Ribe: ispuštate teret koji vas je vukao nadole

Iz ovog dana izvlačite duhovni mir, tačno ono što vam je falilo. Pod rastućim Mesecom u Vagi konačno puštate stresna sećanja koja vam već nedeljama sede na grudima. Vidite da nema razloga da ih i dalje nosite.

Proveli ste nekoliko teških nedelja osećajući se potpuno van ravnoteže. Ovaj dan stiže kao podsetnik da loši periodi nikada ne traju dugo. Teška vremena se uvek prelome, samo treba dočekati pravi trenutak.

Zašto baš ova tri znaka osećaju sreću

Vaga dobija direktnu podršku jer Mesec sedi u njenom znaku. Lav i Ribe reaguju na promenu energije zato što su im poslednje nedelje bile naporne, svako iz svog razloga. Kada se kosmos smiri, prvi to osete oni koji su najviše drhtali.

Ostali znaci nisu zaboravljeni. I oni hvataju deo ovog mira, samo manje izraženo. Tranzit Vage deluje na sve, ali ova tri znaka dobijaju najveći deo kolača.

Ako ste Vaga, Lav ili Ribe, kako planirate da iskoristite ovaj predah, i koju ste stresnu naviku spremni da pustite već u utorak?

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