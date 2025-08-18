Razotkrivamo najveće horoskopske mitove: Lavovi će vas iznenaditi

Koliko zapravo znamo o osobinama horoskopskih znakova i gde prestaje mit, a počinje istina?

Pogledajmo najčešće predrasude i pravu prirodu svakog znaka.

Ovan

Ovnovi su često etiketirani kao glasni, svadljivi i neskloni kompromisu, poput sebičnih dominatora koji unose nemir u odnose.

Ipak, strast koju pokazuju nije usmerena na izazivanje konflikata – oni samo nemaju naviku da svoju energiju kanališu konstruktivno. Uz podršku i razumevanje okoline, mogu usmeriti svoju snagu na rešavanje problema, umesto na sukobe.

Bik

Za Bikove važi da su najveći hedonisti zodijaka: zaljubljeni u hranu, piće i udoban život, pa ih mnogi smatraju lenjivima.

Istina je da su uporno i vredno radili da ostvare bezbrižnost koju vole. Njihova pasivnost nije znak lenjosti, već potreba za mirom i komforom posle napornog truda.

Blizanci

Blizance često doživljavamo kao površne i nepouzdane ljude koji brzo gube interes i ne pružaju stabilnost.

Međutim, ova radoznala i komunikativna bića jednostavno imaju previše ideja i malo vremena za sve. Njihov brzi jezik može ih katkad uvaliti u neugodnosti, ali upravo kroz razmenu misli pokazuju svoju živahnost.

Rak

Rakovi su poznati kao emotivni i osetljivi, što mnogi tumače kao slabost i preteranu ranjivost.

U stvari, njihova spremnost na žrtvovanje za bližnje zahteva izuzetnu snagu i izdržljivost. Rakovi grade duboke veze i brižni su zaštitnici onih koje vole.

Lav

Lavove pamte po umišljenosti, taštini i tvrdoglavosti, a zameraju im i zavist.

Većina Lavova se od malih nogu bori da bude najbolja, pa njihovo samopouzdanje proističe iz napornog rada. Njihova raskošna energija i velikodušnost pokazuju da nisu toliko usmereni na sebe kako se priča.

Devica

Device se smatraju kritičnim, ćudljivim i povučenim perfekcionistima koji malo koga puste blizu.

No iza te oštrine krije se želja da sve funkcioniše besprekorno. Njihove zamerke često dolaze iz dobre namere, a kad se opuste, otkrivaju šarm i inteligenciju.

Vaga

Za Vage se govori da su licemerne i dvolične, da nemaju svoje mišljenje i boje se konflikta.

One zaista teže harmoniji i neretko pristaju na ustupke kako bi ostale u skladu s okolinom. Njihova sposobnost da sagledaju više strana priče odražava otvorenost, ne neiskrenost.

Škorpija

Škorpije su u legendama opisivani kao mračni samotnjaci opsednuti seksom, pesimisti sa tvrdom crvenom školjkom.

Ipak, njihova strast u intimnosti nije opsesija, već način da se potpuno prepuste i otvore partneru. Iza tajanstvenosti krije se želja za bliskošću.

Strelac

Strelci uživaju reputaciju vedrih optimista koji ne preuzimaju brige i kad-tad deluju neozbiljno.

Ovaj znak zapravo koristi osmeh i pozitivnu energiju kao odbrambeni mehanizam u krizama, razume situaciju bolje nego što možda mislite i stalo mu je do stvarnog rešenja.

Jarac

Jarce smatraju karijeristima opsednutim materijalnom sigurnošću i škrtičinama koje ne popuštaju.

Njihova marljivost ne potiče iz ljubavi prema poslu, već iz straha od neimaštine. Naporno rade kako bi sebi i porodici osigurali stabilnu budućnost, a potom mudro štede.

Vodolija

Vodolije deluju ekscentrično, izolovano i suviše zaokupljeno sobom, pa im se ne veruje.

Oni zaista cene svoju jedinstvenost i ne vezuju se lako jer brane slobodu. Njihova distanca nije hladnoća već zaštita nezavisnosti.

Ribe

Ribe su etiketirane kao emotivci skloni begu od odgovornosti kroz suze, hranu ili poroke.

Ovaj znak je izuzetno osetljiv, ali u tome nema slabosti—traže spas od prevelikog tereta svakodnevice i samo im treba više podrške da bi se pokazali u pravom svetlu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com