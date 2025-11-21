Retki blagoslovi stižu od univerzuma za ove znakove, otkriće dugo skrivane istine. Mudrost i svest je njihovo izobilje

Retki blagoslovi od univerzuma stižu u petak, 21. novembra za Ribe, Blizance, Ovnove i Device. Ovaj dan podstiče iskrenost i autentičnost. Za ova četiri horoskopska znaka, univerzum nam pomaže da otkrijemo skrivene istine.
Veo se podiže u petak. Sada imamo priliku da razumemo sve što je nekada bilo nejasno ili zbunjujuće.
Blagoslovi nisu nužno materijalni, ali su praktični i odjekuju sa nama na emotivnom nivou. Podsećamo se da su mudrost i svest takođe oblici izobilja.
1. Ovan – istina i samo istina
Ovaj dan vas navodi da potpuno verujete da ćete, govoreći svoju istinu, moći da razjasnite toliko nesporazuma u svom životu. U pravu ste. Univerzum vas u potpunosti podržava u ovome. Recite šta vam je na umu i recite to sada.
21. novembar je takođe dan za suočavanje sa svakom sumnjom u sebe ili oklevanjem. Ono čega se oslobodite tokom ovog dana stvara prostor za pravi napredak i rast. Vaš um i intuicija su na istom putu.
Primetićete da situacija koja se činila beskrajno komplikovanom sada deluje izvodljivo, a možda čak i lako za rukovanje. Univerzum vas blagosilja hrabrošću i radoznalošću. Verujte tim svojim instinktima. Oni su u pravu.
2. Blizanci – razlikujete istinu od iluzije
Petak donosi povećanu svest o tome šta vam je potrebno u odnosu na ono što drugi ljudi očekuju od vas. Univerzum otvara vaš um za nove mogućnosti koje su možda ranije bile nevidljive, što će pobuditi vašu radoznalost.
Osetite bljesak uvida u vezi sa ličnim projektom ili vezom. Pažljivo slušajte! 21. novembra, vaša sposobnost da razlikujete istinu od iluzije je jača nego obično i vodi vas ka ishodima koji vam zaista služe.
Sada ste na pravom putu i znate to. Podsećamo vas da je vaša perspektiva važna, zato je shvatite ozbiljno. Neka vaše odluke odražavaju svetu ko ste zaista duboko u sebi.
3. Devica – menjate način pristupa problemima
21. novembar vam daje priliku da raspetljate složenosti koje vas muče. Vaša prirodna pažnja prema detaljima je pojačana, što vam omogućava da vidite rešenja koja bi drugi mogli propustiti. Vi ste pronicljivi i fokusirani.
Podstičemo vas da podjednako verujete svojim analitičkim i intuitivnim veštinama. Uvidi će stići neočekivano i nose moć da promene način na koji pristupate problemu. Iskoristite tu moć.
Do kraja dana, primetićete da ste se oslobodili svega što čak i podseća na zabunu. Vaša svest je ključ za primanje svih poruka koje su namenjene vama. Budite svesni.
4. Ribe – stičete novog prijatelja
Ovaj dan vam pokazuje da vaše srce i vaš um mogu da rade zajedno u tandemu. Niste uvek rob ljubavi. U petak, univerzum poboljšava vašu sposobnost da tumačite suptilne znakove i skrivena značenja.
Iako ste ranjiva osoba koja voli da veruje, ponekad idete drugim putem i na kraju budete previše zaštitnički nastrojeni prema sebi. To je dobro, ali takođe isključuje ljude.
21. novembra verujete univerzumu i jednostavno idete sa njim. Ukaže se prilika da steknete novog prijatelja, i ovog puta je prihvatite. Prijatelji su dobri, i dobro je što ste odlučili da ih pustite u svoj život. To su veoma retki blagoslovi.
(Krstarica/YourTango)
