Retki plavi Mesec 31. maja menja sudbinu 4 znaka iz korena, a 1 od njih nije ni svestan šta ga čeka

Retki plavi Mesec 31. maja donosi preokret koji se pamti decenijama. Proverite da li je vaš znak među četiri izabrana.

Retki plavi Mesec 31. maja pada u znaku Strelca i to nije obična noć u kalendaru.

Drugi pun Mesec u istom mesecu javlja se jednom u dve do tri godine, a kada padne baš na osi Blizanci-Strelac, energija postaje opasno iskrena. Četiri znaka osetiće udar najjače, i jedan od njih trenutno ni ne sluti da mu se vrata otvaraju.

Zašto je baš ovaj plavi pun Mesec poseban

Strelac vlada širinom, daljinom i istinom koja peče. Kada se uz to doda retka pojava drugog punog Meseca u mesecu, dobijate noć u kojoj prestaju polovične odluke. Ljudi prekidaju veze koje traju iz inercije, javljaju se za poslove o kojima su samo maštali, kupuju karte koje nisu planirali.

Strelac, slavljenik večeri koji konačno prestaje da čeka

Strelci, pun Mesec pada u vaš znak i pali reflektor baš na vas. Poslednje tri godine ste se prilagođavali tuđim ritmovima i ćutali kada je trebalo viknuti. Posle 31. maja dolazi ponuda koja menja adresu, posao ili status veze. Ne razmišljajte mesec dana, odluka traži najviše sedam dana.

Blizanci dobijaju ono što su tražili još od jeseni

Vama plavi Mesec pada tačno preko polja partnerstva. Osoba koja vam je pre šest meseci rekla „možda kasnije“ vraća se sa konkretnim predlogom. Posao koji ste otpisali javlja se ponovo, ovog puta sa boljim uslovima. Blizanci u maju potpisuju ugovor koji su jurili od Nove godine, samo nemojte sami sebi praviti prepreke pred kraj pregovora.

Šta zapravo donosi retki plavi Mesec 31. maja

Retki plavi Mesec 31. maja je drugi pun Mesec u istom kalendarskom mesecu, astrološki simbol naglog otkrića i kraja iluzija. Donosi vesti koje se odlažu mesecima i tera ljude da donesu odluku koju su izbegavali.

Ovan kreće u akciju posle dugog zatišja

Ovnovi, vi ste se poslednjih meseci ponašali atipično. Tiho, oprezno, gotovo nevidljivo. Plavi pun Mesec u vatrenom znaku Strelca budi vaš stari motor. Putovanje, kurs u inostranstvu ili posao koji uključuje stranog klijenta, jedna od te tri stvari kreće u prvoj nedelji juna. Novac koji ste dali na zajam vraća vam se sa kamatom, doslovno ili u uslugama.

Devica, znak koji niko ne očekuje na ovoj listi

Device su ovde iznenađenje. Vama Strelac obično donosi haos, ali ovaj plavi Mesec pravi izuzetak. Pada u vaše polje doma i porodice i rešava pitanje koje vas izjeda godinu i po dana. Nasleđe, podela imovine, selidba ili konačni razgovor sa članom porodice. Device dobijaju mir koji su zaslužile, i to bez prepiranja koje su očekivale.

Kako da ne propustite svoj trenutak pod plavim Mesecom

Ne pravite važne odluke pijani od emocija u samoj noći 31. maja. Sačekajte 48 sati i pustite da se prašina slegne. Plavi pun Mesec daje informaciju, ali pravu odluku donosite tek prvog vikenda juna. Zapišite šta ste osetili te večeri, to su nagoveštaji za narednih šest meseci.

Tri znaka kojima ovaj Mesec neće biti naklonjen

Iskrenosti radi, Rakovi, Jarčevi i Ribe imaju lekciju, ne nagradu. Vama plavi Mesec otkriva ono što ne želite da vidite. Bolje sada nego za godinu dana. Ko vam je 31. maja rekao nešto što vas je zabolelo, taj vam je uradio uslugu.

Koji ste znak i da li već osećate da se nešto sprema pre 31. maja?

