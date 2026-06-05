Retrogradni hod udara po novčaniku: 3 znaka od večeras ulaze u finansijski rolerkoster!

Retrogradni hod od večeras pogađa tri znaka u novčanik. Proverite jeste li na listi i šta da ne potpisujete narednih dana.

Retrogradni hod počinje večeras posle 21 čas i sa sobom donosi mali haos oko para, računa i onih obećanja koja smo dali preko volje. Tri znaka će to osetiti najjače – ne kroz veliku dramu, već kroz sitne propuste koji se brzo pretvaraju u ozbiljan minus.

Problem je što često donosimo važne finansijske odluke kao da je sve normalno, a nije. Ugovori potpisani baš u prvoj nedelji retrogradne faze često nam se vrate kao bumerang krajem leta.

Šta tačno znači retrogradni hod za vaš novčanik?

Kada planeta prividno krene unazad, na sto nam se vraćaju stare teme, kasne uplate i greške u papirima koje smo mislili da smo rešili.

Zato je ovo period idealan za reviziju, a loš za nove, velike finansijske poteze. Bolje je da „povučete ručnu“ i sačekate mirnije dane.

Bik

Bikovima ovaj retrogradni tranzit dolazi pravo u oblast novca, i to bez najave. U prvoj polovini juna iskočiće dva troška na koja niste računali, verovatno vezana za stan ili automobil. Ne paničite. Nemojte u utorak popodne, kad budete najnervozniji, doneti odluku da uzimate brzi kredit.

Sasvim druga priča je sa starim dugovanjima. Neko ko vam duguje pare od jeseni javiće se sam od sebe, mada možda neće odmah vratiti ceo iznos. Prihvatite i deo. Bolje pola sad nego ceo iznos koji nikad neće stići. Posao vam donosi mirniju vest do kraja meseca, ali tek pošto preživite ovu prvu nedelju.

Devica

Devicama retrogradno kretanje udara kroz administraciju. Proverite svaki račun, ugovor i izvod iz banke u narednim danima, jer postoji velika šansa da je negde napravljena tehnička greška na vašu štetu. Najčešće je u pitanju neka pretplata koja se godinama provlači, a vi ste je davno otkazali samo na rečima.

Posao će vam ovih dana doneti ponudu koja na prvu zvuči odlično. Nemojte potpisati ništa do kraja juna. Pročitajte sitna slova dvaput, pa onda još jednom. Vaša glavna snaga u ovom periodu je strpljenje, koje inače imate na pretek kada se radi o tuđim problemima, pa ga sad okrenite ka sebi.

Ribe

Ribama planeta u retrogradnom hodu donosi emotivne situacije oko novca, i tu je najveća zamka. Neko bliski, verovatno član porodice ili stari prijatelj, tražiće od vas pozajmicu uz priču koja vam para srce. Razumemo, teško je reći ne. Ali ako date pare ovih dana, nećete ih videti pre Nove godine.

Greška broj jedan. Mešanje emocija i finansija u retrogradnoj fazi. U drugoj polovini meseca stiže vam neočekivana mala dobit, možda preko honorarnog posla ili stvari koju ste davno prodali pa kupac konačno plaća. Ta pare odvojite odmah, ne trošite ih na olakšanje nakon stresnih nedelja.

Kako da preživite ovih nekoliko nedelja bez minusa

Tri pravila, ista za sva tri znaka. Ne potpisujte ugovore prvih sedam dana. Ne pozajmljujte pare nikom, ni za šta. Pre nego što kliknete na onlajn kupovinu, sačekajte do sutra ujutru, pa pogledajte da li vam je i dalje toliko potrebno.

Retrogradni hod nije kazna. Više je kao prinudno čišćenje sobe pre useljenja novog nameštaja. Neugodno dok traje, ali posle leta videćete zašto je morao da se dogodi baš sada.

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